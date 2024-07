Those About to Die : critique du péplum XXL de Roland Emmerich sur Amazon

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME

Si le péplum a souvent conjugué Antiquité et débauche de moyens, il l’a d’abord fait à destination du grand écran (Ben-Hur et Spartacus en sont les exemples les plus illustres), avant d’appliquer cette même recette au format sériel, avec Rome en l’occurrence. Et c’est bien au cœur de l’Empire romain, cette fois en 79 après Jésus-Christ, que se situe cette première saison de Those About to Die, adaptée du roman éponyme de Daniel Mannix.

« Arrête ton char !«

Rome est à cette période le centre névralgique de toutes les tensions politiques. L’empereur Vespasien (Anthony Hopkins) arrive à la fin de son règne et s’apprête à céder sa couronne à l’un de ses deux fils, Titus et Domitien. Ce passage de flambeau déchaîne très vite les passions dans les hautes sphères, mais aussi au sein du peuple d’où émergent plusieurs figures montantes, à commencer par Ténax (Iwan Rheon, vu dans Game of Thrones), propriétaire d’une taverne à l’ambition dévorante.

Bien sûr, ces luttes de pouvoir s’épanouissent autant en coulisses qu’à la vue de tous, lors des jeux du cirque. Des défis sportifs qui deviennent d’authentiques morceaux de bravoure sous la caméra d’Emmerich (le dynamiteur le plus fou d’Hollywood après Michael Bay), et donnent de grands coups d’accélérateur au récit, la plupart des intrigues trouvant leur résolution dans le feu de l’action. Une tactique payante tant il aurait été facile de réduire ces séquences virevoltantes à de vaines parenthèses.

Les paris sont ouverts, faites vos prières !

Le divertissement est donc total (140 millions de dollars de budget s’il vous plaît), mais le revers de la médaille tient justement à cette opulence extravagante, qui implique un excès de générosité à tous les étages. En multipliant les personnages, les enjeux et les conflits, la série menace de crouler plus d’une fois sous le poids de sa propre démesure, et certains arcs narratifs (l’introduction de Kamwé chez les gladiateurs par exemple) semblent laissés en suspens sans raison. Heureusement, ce sentiment s’estompe après les premiers épisodes.

On retient alors davantage l’esprit feuilletonesque de la série qui réussit, en bout de course, à tout embrasser en mettant en place des alliances inattendues, d’où un effet domino jubilatoire lorsqu’une situation échappe au contrôle de tel ou tel personnage et impacte par ricochet son ou ses acolytes. Et Those About to Die mise sur cette logique avec une propension à la cruauté qui paraît sans limites, renvoyant sans cesse à la maxime de Ténax : « S’élever ou mourir« .

Non, ce ne sont pas des cure-dents, c’est bien plus tranchant !

C’EST LE SANG !

« J’ai le sentiment que les gens n’étaient pas aussi sensibles en ce temps-là. Quelqu’un pouvait être tué par un animal, et les spectateurs ne bronchaient pas. Ils étaient même amusés. Nous sommes devenus juste un peu plus civilisés« , confiait Emmerich à l’occasion d’une interview pour le site Creative Screenwriting. S’il n’a peut-être pas tort, on ne peut s’empêcher de constater que nos sociétés modernes partagent encore ce même goût du massacre, et en ce sens, la série se montre tout à fait d’actualité.

Il faut dire que Those About to Die nous convie à une véritable hécatombe. Oui, la galerie de personnages est impressionnante, mais le nombre de pertes humaines l’est tout autant. Une loterie impitoyable qui ne fait aucun cas des profils, des nationalités ou du rang social, et restaure une forme d’équité face à la mort. Dans ce grand melting-pot romain, on se plaît alors à identifier les fortes têtes, les fins stratèges, les âmes charitables, et à pronostiquer leurs chances de survie. Puis on réalise à quel point on est (très) loin du compte.

« Des sacrifices, j’en ai déjà fait, mais toujours le poing levé«

Quand s’amorce le dernier tiers de la saison jusqu’au bain de sang final (le lâché de crocodiles et l’attaque du lion valent le détour), la tragédie le dispute enfin à la farce. Emmerich regarde les hommes, et quelques femmes, tomber avec une ironie plus mordante que jamais, convoquant le souvenir de 2012 et de ses morts grotesques en cascade. On le sent surtout prendre un malin plaisir à faire souffler un vent de panique parmi ceux qui ont tranquillement assisté au massacre auparavant.

Bien sûr, c’est aussi une affaire de jalousies et de trahisons familiales. À ce titre-là, le duel fratricide entre Titus et Domitien tient toutes ses promesses. Il représente le centre de gravité autour duquel orbite tout le reste, et propulse la série en plein suspense shakespearien. Les gros sabots sont certes de mise, mais encore une fois, c’est grâce à ce ton tragi-comique savoureux que Those About to Die parvient à trouver le juste équilibre.

Those About to Die est disponible en intégralité sur Amazon Prime Video depuis le 19 juillet 2024.