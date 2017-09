Les New Mutants seront un film de maison hantée bourrée d'hormones

Le tournage des New Mutants est déjà terminé et le film intrigue de plus en plus. C'est donc le bon moment pour la Fox de lâcher un peu de biscuit.

En marge du prochain X-Men officiel, Dark Phoenix, la Fox tente d'aborder les choses un peu différemment avec New Mutants, réalisé par Josh Boone. En effet, après avoir été annoncé comme un film de super-héros de plus, la production a rapidement changé son fusil d'épaule en nous promettant un vrai film d'horreur, bien sanglant et adulte, rempli d'adolescents enfermés dans une laboratoire qui découvrent leurs pouvoirs et tentent de s'échapper.

Une orientation particulièrement alléchante, même si on ne croit pas qu'au final la promesse sera vraiment honorée, politique des studios oblige, mais si le film nous fait un minimum frissonner, ce sera déjà pas mal. Il faut par contre s'attendre à ce que toute la communication autour des New Mutants ne tourne autour du ton horrifique du film et nous ne sommes donc pas surpris de découvrir les propos de Stacey Snider, l'une des productrices, au lendemain de la fin du tournage, dans les colonnes de Variety, et qui nous met en garde :

"Le film est un film de maison hantée avec des adolescents bourrés d'hormones."

On ne saurait être plus clair mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Il faut aussi ancrer le film dans une certaine réalité, plus terre à terre celle-là, en rapport avec la surabondance de films du genre ces dernières années et du possible épuisement, à terme, du filon. Mais, là encore, la productrice a réponse à tout :

"Si nous décidons de faire un film de super-héros, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Quelle est notre vision ? A quoi ressemble un film Marvel fait par la Fox ? Quand vous regardez des films comme Logan, Deadpool et bientôt New Mutants, vous voyez qu'ils ont leur propre personnalité. De gros efforts ont été faits pour s'assurer qu'ils soient différents des autres. New Mutants parle de ces jeunes qui viennent juste de découvrir leurs pouvoirs.

C'est comme voir des mutants traverser leurs adolescence, ils n'ont aucun contrôle sur leurs capacités, ce qui les rend très dangereux. La seule solution est de les placer en retenue façon Breakfast Club dans un environnement à la Vol au-dessus d'un nid de coucous. Cela protège les gens à l'extérieur, mais c'est étrange et hautement inflammable à l'intérieur. Nous n'avons jamais vu un film de super-héros qui soit plus Shining que l'archétype classique des ados qui vont sauver le monde."

Stacey Snider accumule pas mal de références intéressantes, comme pour montrer patte blanche. En citant ces maitre-étalons du genre, elle place la barre bien haut et nous promet donc un gros drame émouvant rempli d'instants de terreur. Et tout ce que l'on peut souhaiter à ce stade, c'est qu'il ne s'agisse pas que d'un "marketing bullshit" destiné à capter notre attention pour au final se retrouver face à un machin bien gentil et inoffensif. Réponse le 13 avril 2018.