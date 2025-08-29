Après Longlegs : premières images du prochain film d’horreur avec Maika Monroe en baby-sitter du mal

Les premières images de The Hand That Rocks the Cradle, film d’horreur avec Maika Monroe et Mary Elizabeth Winstead, viennent de tomber.

En septembre 2024, la nouvelle était tombée : Maika Monroe (héroïne de It Follows et Longlegs) serait la terrible babysitter de The Hand That Rocks the Cradle, remake du thriller de Curtis Hanson, La Main sur le berceau, sorti en 1992. Cette nouvelle version serait mise en scène par la réalisatrice mexicaine Michelle Garza Cervera, remarquée en 2022 pour son premier film, Huesera, un véritable petit bijou d’horreur.

Pour parfaire le tableau, Mary Elizabeth Winstead a, depuis, rejoint le casting dans le rôle de la mère de famille. En attendant de (re)découvrir cette histoire pleine de suspense et de manipulation dans laquelle une femme se fait engager comme baby-sitter avec le secret dessein de se venger de la famille qui l’emploie, rien n’empêche de satisfaire sa curiosité en contemplant les toutes premières images du film qui viennent de sortir chez People.

Vous lui confieriez vos gosses, vous ?

Maika Monroe en rajoute une couche

Trois choses ressortent principalement de ces quelques images qui donnent déjà le ton du film, sans rien montrer d’horrifique pour autant. La première, c’est la ressemblance assez frappante entre Maika Monroe et Mary Elizabeth Winstead, deux femmes blanches et minces qui arborent des vêtements aux coloris semblables, des cheveux identiques, et qui partagent même quelques coiffures.

Qui est qui ?

L’effet est renforcé par les tons doux et gris des décors, qui noient l’identité des personnages dans une sorte de flou impersonnel. Si bien qu’il semblerait presque, au premier coup d’œil, qu’une confusion soit volontaire entre les deux rôles. Le film va-t-il jouer sur un effet de mimétisme chez ces deux femmes, chacune victime de l’autre ?

Achète-toi une personnalité, non ?

Le deuxième élément qui ressort, c’est une tension palpable et des visages éprouvés. L’une ou l’autre ont tantôt les yeux rouges, tantôt l’air angoissé ou fermé. Rien à voir avec l’ambiance sereine et lumineuse des représentations habituelles de nurseries et d’instants privilégiés avec un nourrisson.

Ça sent le baby blues

Enfin, ce qui est presque le plus frappant, c’est ce choix d’images qui met exclusivement en avant les deux actrices. Les personnages secondaires du film (notamment Raúl Castillo qui incarnera le mari de Mary Elizabeth Winstead) sont totalement absents de ces photos. Est-ce une simple volonté de laisser la priorité aux personnages principaux et aux membres du casting les plus connus, ou cela révèle-t-il un véritable propos du film sur l’isolement de ces deux femmes (stratégique ou non) autour des questions de maternité et de deuil ?

Quand la babysitter a lancé un atelier pâte à modeler

Certaines réponses peuvent se trouver dans le film original, ou pas, puisqu’en tant que nouvelle œuvre à l’écriture probablement modernisée, cette nouvelle version de The Hand That Rocks the Cradle suivra sans doute sa propre direction. Et c’est tant mieux. Le film sortira sur Hulu aux Etats-Unis le 22 octobre 2025, et il ne nous reste donc plus qu’à prier pour qu’une sortie France soit très vite annoncée. On attend aussi des nouvelles de Maika Monroe dans They Follow, la suite d’It Follows, et dans le film d’horreur Victorian Psycho.