Après The Monkey, deux super actrices rejoignent The Young People, le prochain cauchemar d’Oz Perkins

Oz Perkins, catapulté au statut de prodige de l’horreur, prépare déjà son prochain cauchemar avec The Young People. Et il vient tout juste de recruter deux jeunes comédiennes.

Depuis une dizaine d’années Oz Perkins enchaîne les projets à un rythme soutenu, pour ne pas dire à une cadence surhumaine. Après February en 2015, I Am the Pretty Thing That Lives in the House en 2016 et le très sous-estimé et pourtant génial Gretel & Hansel, il a confirmé sa place de nouveau maître de l’horreur avec l’énorme carton de Longlegs (128 millions de dollars récoltés au box-office pour un budget de moins de 10 millions) et avec The Monkey, adapté du roman de Stephen King.

Alors que son prochain bébé Keeper (annoncé par un trailer terrifiant) n’est pas encore sorti en salle, Perkins prépare déjà son cauchemar suivant avec The Young People, premier film développé dans le cadre de son accord « first-look » avec le studio Neon (contrat qui donne au studio le droit de découvrir et de financer en priorité les nouveaux projets du réalisateur avant qu’ils ne soient proposés ailleurs). Pour l’heure, aucun détail concret n’a filtré sur le projet, mais on connaît désormais les deux têtes d’affiche du film.

Longlegs, l’escape game

Les deux premiers noms de The Young People

The Hollywood Reporter a récemment confirmé que Lola Tung et Nico Parker seraient à l’affiche de The Young People. Révélée par la série à succès d’Amazon Prime Vidéo L’été où je suis devenue jolie (adapté des romans éponymes de Jenny Han), où elle incarne le rôle principal de Isabel « Belly » Conklin, Lola Tung semble vouloir donner un tournant beaucoup plus sombre à sa carrière.

Car elle a non seulement rejoint le casting du prochain film d’Oz Perkins, mais elle vient aussi de tourner Forbidden Fruits, une comédie horrifique réalisée par Meredith Alloway, qui parlera d’un culte de sorcières à l’époque contemporaine. Un sacré changement de braquet pour l’héroïne du soap d’Amazon.

Une future scream queen ?

Face à Lola Tung, on retrouvera donc Nico Parker, fille de Thandiwe Newton (Nyah Nordoff-Hall dans Mission Impossible 2), qui poursuit une carrière déjà bien installée bien qu’elle ait tout juste 20 ans. Vue dans Dumbo de Tim Burton, passée par The Last of Us, elle a explosé auprès du grand public grâce à son rôle d’Astrid dans le remake live de Dragons.

Perkins semble avoir trouvé les deux actrices qui prêteront leurs traits à Sue et Kitty (sans que l’on sache qui incarnera qui), les deux héroïnes de son nouveau film. Pour le moment, le pitch se résume à l’histoire d’une collégienne ordinaire, Sue, qui se lie d’amitié avec une nouvelle élève prénommée Kitty. Tout paraît idyllique au départ, mais le comportement de Kitty devient rapidement étrange et des événements bizarres font leur apparition.

Prête à chasser le démon

Cthulhu fhtagn!

Ceci dit, Neon a tout de même laissé un indice sur son compte X/Twitter au sujet de The Young People. Une photo du scénario de Perkins a été publiée, et on peut y lire clairement « One of the Old Ones steps forward, drops his robe to reveal… » (un des Grands Anciens s’avance, laisse tomber sa robe pour révéler…).

Or, la citation « les Grands Anciens » fait directement référence aux écrits de H.P. Lovecraft et au mythe de Cthulhu en particulier. Est-ce que cela signifie que Perkins vise l’horreur cosmique lovecraftienne pour son prochain bad trip ? Impossible d’en être sûr, mais cette simple image a suffi à déchainer les amateurs de spéculation.

THE YOUNG PEOPLE.

A Bad Trip from Osgood Perkins.

Starring Lola Tung and Nico Parker.

Coming soon. pic.twitter.com/n6kviYtsNz — NEON (@neonrated) August 28, 2025

Pour le moment, The Young People n’a aucune fenêtre de sortie officielle. Quant à Keeper, il sortira le 19 novembre 2025 en France.