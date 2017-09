Le Flic de Beverly Hills 4 donne enfin de ses nouvelles

Incroyable mais vrai, Le Flic de Beverly Hills 4 n'est pas mort et bouge encore. En tout cas, ses réalisateurs sont bien décidés à lui donner la vie. Oh la fausse bonne idée ?

La valse des projets, on connait bien et on en parle tout le temps. Même si, avec le temps, nous avons appris que rien n'est jamais décidé avant que le tournage ne soit vraiment commencé, rien ne sert de s'exciter sur un film alors qu'il n'en est encore au stade de l'annonce. Et on en a vu défiler des projets qui ne se sont finalement pas fait après plusieurs années de préparation. Mais, au temps des reboots et des remakes, il faut s'attendre à tout.

Le Flic de Beverly Hills 4, on en entend parler depuis des années et la dernière fois qu'il y avait eu une annonce un peu sérieuse, c'était en juin 2016, lorsque le film avait trouvé ses deux réalisateurs, Adil El Arbi et Bilall Fallah, à qui l'on doit Black. Mais depuis, plus rien. On savait bien qu'Eddie Murphy allait aussi rempiler dans le rôle d'Axel Foley mais comme apparemment il n'était pas content du scénario, le film se résumait à un gros point d'interrogation, d'autant que la Paramount l'avait retiré de son agenda.

Mais le film est bel et bien vivant puisque les réalisateurs sont apparus au micro du podcast hollandais The World Turns pour nous donner un petit update plus que nécessaire. Ainsi, à les croire, le projet serait toujours sur les rails, Jerry Bruckheimer serait intéressé et Eddie Murphy serait toujours à bord.

Plus intéressant par contre, la nouvelle concernant le casting du partenaire de Foley pour cette nouvelle aventure budgétisée à 50 millions de dollars. En effet, Le Flic de Beverly Hills 4 assumerait son côté buddy-movie en collant un sidekick à notre héros. Ce qui permet d'en savoir enfin un peu plus sur l'histoire : Foley se serait installé à Beverly Hills depuis les événements du troisième film et devrait normalement composer avec un flic de Détroit qui vient lui rendre visite pour une affaire. A la différence que son nouveau partenaire est assez brutal dans ses méthodes et que leurs rapports pourraient être houleux. Rien de sûr pour le moment, mais on parlerait de Tom Hardy ou Channing Tatum pour le rôle.

Une belle perspective donc mais qui reste évidemment à confirmer, puisque le film n'a toujours pas de date de tournage ou de sortie et qu'Eddie Murphy n'a pas connu un vrai succès depuis plus d'une décennie. Pas sûr donc que le film ressemble au final à ce qu'on nous en dit, ni même qu'il se fasse d'ailleurs.