Ben Affleck et Gal Gadot parlent de l'évolution de Batman et Wonder Woman sur Justice League

Allez, c'est bientôt la fin puisque c'est le 15 novembre prochain que sortira enfin Justice League sur tous les écrans. Et avec tous les orages qu'il a traversé, on espère quand même que le film sera à la hauteur.

La promotion de Justice League commence donc vraiment et cela nous fait tout bizarre d'en parler sans évoquer la production compliquée du blockbuster, entre changements de scripts, luttes intestines, reshoots et départ de Zack Snyder. Alors, parce qu'il faut le traiter comme n'importe quel autre film et dégager tous les a prioris possibles et imaginables, on va jouer le jeu et faire comme si rien ne s'était passé.

Si Justice League est un film de réunion de super-héros, c'est avant tout la suite de Batman v Superman : L'Aube de la justice et, de ce fait, il faut quand même s'attendre à ce que les personnages que nous connaissons déjà aient quelque peu évolués entre les deux films. C'est en tout cas ce dont ont voulu nous convaincre Ben Affleck et Gal Gadot, au micro de US Weekly :

Pour Gal Gadot qui sera de retour après le succès de Wonder Woman, "Wonder Woman a grandi, un siècle s'est écoulé. Elle amène ses capacités uniques à la dynamique du groupe et elle comprend l'ennemi mieux que personne."

Quant à Batman, Ben Affleck semble plutôt clair sur l'évolution de son personnage : "Dans Batman v Superman, il était au bout de la corde tandis que dans Justice League, il retrouve enfin de l'espoir. Il doit s'ouvrir et jouer avec les autres parce qu'il sait qu'il a besoin d'eux."

Et apparemment, cette prise de conscience devrait pas mal impacter ses rapports avec Flash et Wonder Woman en particulier :

"Il essaye vraiment de faire en sorte que tout se passe bien et développe de bons rapports avec tout le monde, et il pourrait même être un mentor pour Flash. Depuis qu'ils ont combattus côte à côte, Batman et Wonder Woman connaissent leur force respective. Ils ont aussi compris l'espoir pour lequel Superman s'est sacrifié et qui s'est perdu lorsqu'il est mort. Ils y sont donc plus sensibles que les autres."

On ne sait pas pour vous mais, nous, ça nous fait vachement de bien de parler du film comme de n'importe quel autre. Et ça serait super si ça pouvait continuer comme ça jusqu'à la sortie.

En salles le 15 novembre.