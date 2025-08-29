Star Wars : première image du film Starfighter, avec deux nouveaux super acteurs annoncés

Le tournage du film Star Wars : Starfighter, avec Ryan Gosling, vient de commencer. L’équipe a partagé une obscure première image, et annoncé l’arrivée de deux nouveaux acteurs de talent.

La pause aura été étonnamment longue pour une telle marque : pas de film Star Wars au cinéma depuis 2019 et la grosse blague Star Wars : L’Ascension de Skywalker, qui avait tout de même amassé plus d’1 milliard au box-office malgré sa production infernale et son accueil glacial. Sachant que Disney avait sorti cinq films en quatre ans suite au rachat de Lucasfilm en 2012, ce freinage d’urgence n’était pas passé inaperçu.

Mais depuis, la planche à billet a chauffé du côté de Disney+ avec une farandole de séries. La première et la plus importante reste The Mandalorian, et c’est pour ça que Star Wars reviendra au cinéma en mai 2026 avec The Mandalorian & Grogu, histoire d’essayer de transformer le public de Disney+ en public de cinéma – après tout, ça avait marché d’enfer avec Marvel, cf The Marvels.

Après ça, la suite est déjà dans les tuyaux. Un an après, en mai 2027, il y aura Star Wars : Starfighter, un film « original » réalisé par Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy) avec Ryan Gosling. Le tournage vient de commencer, et le studio en a profité pour partager une première image des héros, tout en annonçant l’arrivée de deux nouveaux noms au casting.

Disney qui essaye de ramener les fans de Star Wars en salles

STAR WARS : LE RETOUR EN FORCE

« Jour 1 : une toute nouvelle aventure commence », dit la légende de la photo. C’est la grande aventure du premier film Star Wars un tant soit peu original depuis bien longtemps, après une trilogie-suite autour de Skywalker, deux spin-off prequels (Rogue One qui se déroule avant Un nouvel espoir, et Solo sur la jeunesse de Han Solo), et un film tiré d’une série (The Mandalorian & Grogu).

L’image ne montre pas grand-chose, sauf Ryan Gosling aux côtés du jeune acteur Flynn Gray, assis sur un vaisseau dans un décor quelconque. Une manière comme une autre de se payer une publicité à moindre frais (la preuve, cet article), en dévoilant le moins de choses possibles (on vous laisse éclaircir la photo pour dénicher un éventuel minuscule détail quelque part).

LE CASTING DE STARFIGHTER S’AGRANDIT

Le plus intéressant n’est pas là puisque la production a annoncé que deux nouveaux acteurs rejoignaient le projet : Amy Adams et Aaron Pierre, qui auraient pu se croiser dans la galaxie DC puisqu’elle a incarné Lois Lane dans l’ère Zack Snyder, tandis qu’il sera dans la série Green Lantern intitulée Lanterns, dans le DCU de James Gunn.

Hormis son passage dans l’univers de Batman et Superman, Amy Adams met rarement les pieds dans les blockbusters, mais elle avait déjà travaillé avec Shawn Levy : il a réalisé La Nuit au musée 2 et produit Premier contact, de Denis Villeneuve. Un film Star Wars fait presque tâche dans son CV mais tout le monde a bien le droit de s’amuser, et de toucher un joli chèque de temps en temps – surtout si ça lui permet de continuer à sélectionner des projets comme Nightbitch sorti en 2024 ou At the Sea de Kornél Mundruczó, qu’elle a récemment tourné.

Quand Disney te parle du salaire

Pour Aaron Pierre, un rôle dans un Star Wars a une autre saveur. Vu dans les séries Krypton (déjà du DC oui), The Underground Railroad et Genius, il avait révélé tout son talent dans Rebel Ridge, le film d’action extrêmement efficace de Jeremy Saulnier, sorti sur Netflix en 2024. Après ça, plus aucun doute n’était permis sur son potentiel.

L’acteur est déjà dans les fichiers de Disney puisqu’il a prêté sa voix à Mufasa dans l’affreux Mufasa : Le Roi Lion, et devait rejoindre Marvel dans le film maudit Blade. Mais il aura son quota de super-héros dans Lanterns où il jouera John Stewart, un Green Lantern emblématique, notamment pour les gens qui connaissent la série animée La Ligue des justiciers. Nul doute qu’il aura une place importante dans le DCU de James Gunn.

Je ne vous jette pas la pierre, Pierre

Aucun mot sur les rôles d’Amy Adams et Aaron Pierre dans Star Wars : Starfighter. L’histoire devrait suivre l’héroïque Ryan Gosling qui doit protéger son neveu, un adolescent poursuivi par des méchants, incarnés notamment par Matt Smith et Mia Goth, donc. Le studio a déjà annoncé qu’il s’agira d’une aventure indépendante, donc sans lien avec les autres personnages connus.

Question à mille points : combien va coûter ce blockbuster ? Disney a été un peu prudent avec The Mandalorian & Grogu, réalisé par Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2, et créateur de The Mandalorian), puisque le budget serait de « seulement » 166 millions. On est très loin de Rogue One (300 millions), Star Wars 9 (plus de 400 millions) et Star Wars 7 (près de 450 millions).

Dans tous les cas, notez sur vos agendas : The Mandalorian & Grogu le 20 mai 2026, et Star Wars : Starfighter le 26 mai 2027. Pour les autres projets (Star Wars 10 avec Daisy Ridley, le prequel de Star Wars sur les origines de la Force réalisé par James Mangold, la trilogie de Simon Kinberg…), il faudra attendre.