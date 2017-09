Jamie Lee Curtis revient dans le reboot d'Halloween !

On ne sait pas pour vous mais le reboot d'Halloween commence à nous faire méchamment de l'oeil. Et avec ce qu'on vient d'apprendre, c'est carrément un plan drague.

Au départ, quand on a appris qu'un nouvel Halloween était en préparation, on a levé les yeux au ciel dans un soupir d'exaspération. C'était logique au fond, que la franchise fasse son grand retour et sous la forme d'un reboot en plus, c'est une question d'époque et, il faut savoir vivre avec son temps. Puis, on appris que le projet était écrit par Danny McBride et David Gordon Green (qui allait aussi le réaliser) et là, on s'est dit que c'était franchement bizarre. Pas bizarre dans le genre chelou, mais bizarre dans le genre "Ah tiens, intriguant."

Alors quand en plus on apprend il y a quelques jours que John Carpenter, en plus de son poste de producteur-exécutif aimerait beaucoup en composer la bande originale, on a commencé à sentir une certaine tension dans notre pantalon. Mais ce n'était rien comparé à l'annonce qui vient de tomber, et qui est juste incroyable, puisque le studio Miramax vient de poster un tweet qui ne laisse aucune place au doute, image à l'appui : Jamie Lee Curtis sera de retour dans ce nouvel Halloween, et dans le rôle légendaire de Laurie Strode s'il vous plait !

Ce n'est pas la première fois qu'elle fait son comeback puisqu'elle était déjà revenue dans Halloween, 20 ans après, très bon petit film situé, euh... 20 ans après l'original, avant de se faire tuer dans l'ouverture du pathétique Halloween : Resurrection (l'infâmie où Busta Rhymes tatanait Michael Myers à coup de kung-fu et de "Trick or Treat, motherfucker !")

Et c'est une très grande nouvelle parce que déjà, cela dégage cette saloperie de la continuité mais aussi parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, cela soulève d'énormes questions sur le film en lui-même et son statut de reboot : S'il s'agit réellement d'un reboot et que Laurie Strode dans la force de l'âge est présente, peut-on encore parler de reboot ? Vous avez 4h.