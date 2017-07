Luc Besson a déjà écrit la suite de Valerian

C'est donc dans une semaine pile-poil que nous saurons ce que vaut le Valerian de Luc Besson, le film de tous les dangers, le film de tous les exploits aussi, le film qui montre qu'en France, on sait aussi faire de la grosse SF comme les ricains.

Alors c'est sûr, qu'avec une telle pression sur les épaules, le film n'a pas trop intérêt à se planter et, si on ne peut rien pronostiquer, on peut d'ores et déjà prévoir un score au minimum correct pour sa sortie française, parce que bon, malgré les années, Luc Besson reste ultra populaire dans son pays d'origine et qu'il est quand même le réalisateur français le plus ambitieux du moment, surtout depuis que Jean-Jacques Annaud ne donne plus trop de nouvelles.

Après, pour le marché international, c'est déjà plus compliqué, comme en témoignent les critiques américaines qui n'étaient pas très tendres avec le film et qui permettront sûrement à Besson de dire encore une fois que les journalistes sont contre lui. Et que c'est affreux et injuste. Pourtant, l'enjeu est capital, non seulement pour le réalisateur et sa société de production, mais aussi pour une certaine idée du grand spectacle à la française et, en voulant concurrencer les majors américaines sur leur propre terrain, Besson se doit d'avoir une vision assez large de son projet et ne peut pas se permettre de penser à Valerian autrement que sous le prisme de la franchise.

On savait depuis un petit moment qu'il envisageait de créer une saga de plusieurs films, et l'envie se précise puisqu'il vient de déclarer au micro de The Nerdist qu'il a déjà écrit les deux suites du film :

"J'ai déjà terminé l'écriture du Numéro 2 et je suis en plein dans le troisième. Je ne sais pas si nous allons pouvoir les faire parce que ça ne dépend pas que de moi. Cela va dépendre du public. Mais j'adore écrire ces films, alors je n'ai pas de raison d'attendre pour le faire, je les écris pour moi. J'ai terminé la suite et comme je m'ennuyais le mois dernier, je me suis dit que j'allais commecner le troisième."

Bref, le plan se dessine et Besson compte bien réussir son pari. Et on aurait bien envie qu'il y arrive pour une fois. Pas pour le film en lui-même, mais pour les portes que cela pourra créer pour l'industrie française. Après, le pari est clairement mesuré, puisque rien qu'avec les préventes, le film a déjà quasiment remboursé son budget de 180 millions de dollars. Allez, plus qu'une semaine avant de découvrir Mass Effect... pardon, Valerian.