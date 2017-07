Poltergeist : on sait peut-être enfin qui, de Steven Spielberg ou de Tobe Hooper, a réalisé le film

En dépit de son affreux remake, Poltergeist demeure un film éminemment populaire. Et on sait peut-être enfin qui l’a réalisé.

Car si sur le papier, c’est Tobe Hooper (Massacre à la Tronçonneuse) qui est le metteur en scène, depuis la sortie du film, de nombreux intervenants et autres acteurs ont fait savoir que sur le plateau, c’est le producteur, un certain Steven Spielberg, qui menait les opérations.

Ouh la vilaine bête

Versions contradictoire, communication verrouillée, il aura fallu attendre plusieurs années et diverses indiscrétions pour se faire une idée des coulisses de Poltergeist. Actuellement en pleine promotion de son nouveau film I Wish, John Leonetti a livré sa version. En effet, il était assistant caméra à l’époque et a témoigné de son expérience lors du podcast Shock Waves, produit par les petits gars de Blumhouse.

« C’était très intense, très fun, un film très technique. On était très occupés. Et franchement… c’est Steven Spielberg qui a réalisé le film. »

Mais Leonetti donne un peu plus de détails, et rappelle quelle fut l’origine de cette curieuse situation.

La très célèbre affiche du film

« Quoi qu’il en soit, Tobe Hooper – je l’adore, j’aime tellement cet homme. Il était tellement gentil et content d’être là. Il avait la main créativement. Steven a développé le film, et cela lui revenait de le réaliser, sauf qu’une grève des réalisateurs était attendue, il était donc le « producteur », mais en réalité, il réalisait au cas où la grève débuterait et Tobe était d’accord avec cela. Ce n’était aucunement dirigé à son encontre. De temps en temps, il laissait le plateau à Tobe et lui laissait fare deux trois trucs, juste comme ça. Mais vraiment Steven l'a réalisé."

Rappelons qu’aux Etats-Unis, les différents syndicats qui rassemblent les professionnels par branche sont extrêmement puissants, et que ne pas suivre leurs directives n’est pas franchement une option pour les divers corps de métier. On se souvient par exemple que la grève des scénaristes il y a quelques années avait paralysé les studios de longs mois et mis en péril la fabrication de nombreux films, qui arrivèrent sur les écrans avec des scripts parfois… perfectibles (Transformers 2 ? Vous avez dit Transformers 2 ?)

Une famille et des enquêteurs paranormaux dont James Wan s'inspirera pour Insidious