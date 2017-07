Les Derniers Jedi pètent la classe dans une vidéo et une nouvelle série d'affiches

On se disait bien que l'approche du Comic-Con serait l'occasion de reparler enfin du prochain Star Wars. Sauf que Disney a fait son petit coup en traitre a tout dévoilé une semaine avant, à sa convention D23.

Alors oui, on aurait le droit de ne pas trouver ça hyper sport, mais au fond Disney fait ce qu'il veut. Après, c'est sûr, balancer ses grosses exclus une semaine avant le Comic-Con enlève une partie de l'intérêt de l'évèvement de San Diego, mais comme il n'y a pas que Disney dans la vie, gageons que la convention nous réserve quand même de très belles surprises.

Tout ça pour dire que Disney s'est fait son petit événement à lui avec le D23 à Anaheim et qu'il y a été évidemment question de Les Derniers Jedi. Si l'on pouvait s'attendre à une nouvelle bande-annonce, il faudra malheureusement encore prendre son mal en patience puisque, de nouveau trailer, il n'y en avait aucun. Encore que pas vraiment puisque le film nous a réservé une jolie surprise en nous dévoilant un petit behind-the-scene des familles rempli de plein de nouvelles images.

Evidemment, les plans montrés sont très brut et nous exposent davantage les coulisses que le produit fini, mais ils réservent quelques bons moments, si l'on fait fi du discours ultra promotionnel de l'équipe, forcément de rigueur.

Mais, comme c'était un peu léger tout ça, Disney en a également profité pour balancer une nouvelle série d'affiches bien classes représentant les différents héros de la saga en mode drama, avec leur teinte rouge et leurs poses on ne peut plus sérieuses, qui rappellent étonnament la charte graphique de True Detective ou encore Matrix Reloaded. Si cela n'apporte pas grand chose en termes de nouveautés, au moins on a quelque chose à se mettre sous la dent pour patienter jusqu'au 13 décembre prochain, et c'est bien là le principal.