Blade Runner 2049 dévoile de nouvelles images du film

La fin d'année risque d'être à l'image du premier semestre de 2017, c'est à dire très chargée et les gros films ne vont pas arrêter de se succéder. Et parmi eux, il y a évidemment le nouveau Blade Runner.

Cela fait un petit moment que nous n'avions plus entendu parler de Blade Runner 2049 et, à l'approche du Comic-Con dans une semaine, c'est logique qu'il refasse surface. Il faut en effet s'attendre à une nouvelle bande-annonce bien musclée dans quelques jours alors, pour préparer le terrain, on nous remet dans l'ambiance avec de nouvelles images.

Il faut dire aussi que le film de Denis Villeneuve est carrément attendu au tournant, en toute bonne suite de chef-d'oeuvre culte qu'il est et que la pression qui pèse sur ses épaules est juste énorme. S'il se plante, les fans ne lui pardonneront jamais et comme il enchainera ensuite avec Dune, ce n'est pas le moment de se les mettre à dos. Si ce que nous en avons vu jusqu'à présent laisse penser à un film plastiquement superbe, comme d'habitude avec le réalisateur, la grosse inquiétude concerne l'histoire, qui a l'air par instants de n'être rien d'autre qu'un gros remake du film de Ridley Scott.

A noter que dans cette suite tardive, nous suivrons l'agent K, policier du LAPD, qui, après avoir fait une découverte qui remettrait la société en question, part à la recherche de Rick Deckard, ancien Blade Runner porté disparu depuis 30 ans. Et, ensemble, ils vont tenter de sauver (ou non, on ne sait pas encore) ce qui peut encore être sauvé.

Le film sortira donc le 4 octobre prochain sur tous nos érans et, en attendant, délectez-vous de ces quelques images, très loin de l'ambiance plastique vue jusqu'à présent, plus brutes et qui prouvent que Blade Runner 2049 ne devrait pas décevoir non plus en termes d'action.