Neill Blomkamp retournerait bien dans le monde d'Elysium

Vous vous rappelez d'Elysium ? Le deuxième film du prodige Neill Blomkamp, qui devait l'asseoir en réalisateur incontournable mais qui avait, au contraire, déjà montré ses limites ?

On parle beaucoup de Neill Blomkamp ces derniers temps et c'est un peu normal parce qu'il essaye de monopoliser l'actualité avec son projet Oats Studio et ses courts-métrages réguliers. Il faut dire aussi que l'annulation d'Alien 5 est une pilule difficile à digérer et que Blomkamp se sert probablement de ses courts pour retrouver l'énergie et la flamme de ses débuts, tout en expérimentant comme un sagouin sur ce qui débouchera, à n'en point douter, sur son prochain long-métrage.

Alors que l'on parle toujours d'un possible District 10, Neill Blomkamp vient de confier au micro de Screen Rant qu'il se verrait bien retourner dans un autre de ses films, Elysium, parce qu'il sait qu'il peut à présent le faire en mieux :

"Elysium est vraiment quelque chose que j'aurai pu mieux réussir. Je pense que si vous utilisez un univers comme celui d'Elysium dans le cadre [de Oats Studio], vous arriverez probablement à quelque chose de très bien pensé et qui contient toutes les thématiques que je voudrais aborder.

J'aime toujours le postulat d'Elysium. Cette idée de séparation des classes avec cet anneau spatial me parle toujours autant et j'aimerais beaucoup y revenir et faire un autre film dans cet univers. Je pense que je peux en faire quelque chose de bien meilleur, dans la manière d'installer les thématiques de façon plus claires, tout comme les motivations des personnages. Je peux faire mieux que ça."

Si l'on n'en doute pas une seconde, il faut quand même rappeler que, si Neill Blomkamp est un grand formaliste, doté d'une vision passionnante et d'un univers des plus intéressants, il est cependant un piètre conteur. On ne saurait donc que trop lui conseiller de s'octroyer les services d'un vrai scénariste et de se concentrer uniquement sur sa mise en scène. Si évidemment, son égo arrive à l'encaisser.