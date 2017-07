Découvrez le nouveau projet du duo Simon Pegg - Nick Frost dans la lignée de Shaun of the Dead

L'humour à l'anglaise de Simon Pegg et Nick Frost n'est pas prêt de s'arrêter. Alors que Wright est en plein Baby Driver, le duo a d'autres plans en tête...

Si l’horreur au cinéma a le plus souvent accouché de navets que de purs chefs d’œuvres, la comédie horrifique a davantage fait l’objet de petits bijoux cinématographiques. L’un de ses plus illustres représentants étant bien évidemment Shaun of Dead, du génial Edgar Wright, dont la dernière livraison Baby Driver est une véritable bombe atomique de jouissance cinéphile (voir notre critique).

The Silly Walking Dead

Le film avait fait figure d’ovni à l’époque, à mi-chemin entre The Walking Dead et Ted, et avait révélé au grand jour le talent de metteur en scène du cinéaste anglais, ainsi que le potentiel comique de Simon Pegg et de Nick Frost. Après trois films en leur compagnie (Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la Fin du Monde), brouillant toujours les pistes à mi-chemin entre thriller, horreur et fantastique, le britannique s’en est allé vers d’autres horizons hollywoodiens.

Pour autant, les deux acolytes du réalisateur n’ont pas décidé d’abandonner le mélange des genres pour autant.

Hot Fuzz, quand le slasher rencontre l'humour à l'anglaise

Intitulé Slaughterhouse Rulez - potentiellement traduisible : L'abattoir, ça déchire - , leur prochain long se concentrera sur une école qui se trouve littéralement plongée en enfer quand un site local crée par mégarde un ‘mystérieux puit’ ouvrant une porte à des monstres hideux envahissant les lieux.

Si le fameux duo se chargera de la rédaction du script, Crispian Mills sera au poste de réalisateur pour sa deuxième expérience cinématographique après son travail avec Pegg sur A Fantastic Fear of Everything. Si on ne sait toujours pas si les deux acolytes seront devant la caméra (ce qu’on espère), on peut s’attendre à de la bonne déconnade à l’anglaise, bien barrée comme il faut.

Qu’on se détende, le film n’est pas pour tout de suite. Pegg étant toujours pris par ses projets outre-Atlantique avec le dernier volet de Mission Impossible, sur Star Trek et qu’il apparaitra dans Terminal avec Margot Robbie. Affaire à suivre donc...