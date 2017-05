The Death and Life of John F. Donovan : Jessica Chastain, Natalie Portman... sur les premières photos du nouveau Dolan

Le nouveau film de l'enfant adulé ou détesté du cinéma, se dévoile enfin dans une dizaine de photos.

Il nous avait prévenu l’année dernière, quelques semaines après avoir reçu le Grand Prix pour Juste la fin du monde, son nouveau film ne serait pas à Cannes cette année. Xavier Dolan n’avait pas menti, le chouchou de Cannes n’ira donc pas cueillir une Palme avec son The Death and Life of John F. Donovan.

Mais en attendant, le cinéaste québecois ne se fait pas oublier pour autant. S’il ne sera pas sur la Croisette, son long-métrage fait parlé de lui. Fin 2016, CNN nous avait embarqués dans les coulisses du tournage et nous avions pu découvrir quelques séquences avec Kit Harington. A quelques jours de l'ouverture, ce sont des photos officielles du film qui viennent d'être publiées.

Cette fois, le gros du casting se dévoile aux côtés du garde de nuit : Kathy Bates, Susan Sarandon, Jessica Chastain, Jacob Tremblay ou encore Natalie Portman. Des photos aux couleurs orangées qui ne sont pas sans rappelées l’esthétique de ses deux précédents films : Mommy et Juste la fin du monde.

Xavier Dolan et son équipe doivent normalement tourner quelques scènes en juin prochain avant de le finaliser sur la table de montage. The Death and Life of John F. Donovan devrait sortir en fin d'année sur nos écrans.