Après Alien Covenant, Ridley Scott fait son mea culpa sur Prometheus

On se souvient que les réactions à la sortie de Prometheus furent particulièrement rudes, surtout de la part des fans. Et Ridley Scott vient de faire son mea culpa.

Pour le coup, étant donné qu’une bonne partie de la rédaction avait beaucoup aimé Prometheus, on ne va pas revenir une nouvelle fois sur les nombreux problèmes ou désaccords soulevés par de nombreux spectateurs, mais il est notable de constater que le réalisateur d’Alien : Covenant a jugé bon de revenir sur cette expérience qui n’a pas dû lui laisser que de bons souvenirs.

"Moi je te dis Ridley, les gens vont gueuler hein."

« Nous avons découvert que les fans étaient vraiment frustrés. Ils voulaient voir plus le monstre original et moi je pensais qu’il était cuit, mais genre cuit, avec une pomme dans la gueule et sorti du four. Du coup je me suis « Wow, Ok, je me suis trompé. »

D’une étrange façon, les fans n’ont pas le dernier mot, mais leur ressenti est le miroir de vos propres doutes sur certaines questions.

"Mais puisque je vous dis que l'Alien est cuit !"

A partir de là vous vous dites soit que vous vous êtes planté, soit que vous aviez raison malgré tout. Je crois que c’est là que c’est intéressant. Je pense que c’est être un peu insensible que de ne pas du tout prendre en compte les réactions des fans. »

Mine de rien, ces déclarations expliquent sans doute pourquoi Ridley Scott et le studio ont décidé de faire d’Alien : Covenant un film de genre très marqué et efficace, une sorte de série B enragée (comme nous le disions dans notre critique).