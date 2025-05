Alien : ce personnage culte ne sera pas dans la suite de Romulus (et tant mieux)

Le réalisateur Fede Álvarez a stoppé une rumeur sur la suite d’Alien : Romulus, qui renvoie surtout à une envie de Ridley Scott avant lui, à l’époque de Prometheus.

La vie est belle pour Alien. Alien : Romulus a été un beau carton au box-office (plus de 350 millions, pour un budget de 80 millions), le studio a déjà validé une suite avec Fede Álvarez, et le film a même décroché une nomination à l’Oscar des meilleurs effets visuels, face notamment à Dune : Deuxième partie et La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Ce qui est un peu ironique puisque le réalisateur avait justement modifié certains plans à effet après la sortie cinéma, après avoir obtenu un petit budget supplémentaire afin de les améliorer.



Sachant que la série Alien : Earth arrivera cette année sur Disney+, et que le studio songe déjà à un nouveau Alien vs Predator, l’usine à xénos est officiellement rouverte. C’était le plan de Ridley Scott avec Prometheus, mais le non-succès d’Alien : Covenant en 2017 avait mis un coup de frein à ses ambitions de saga-prequel, enterrée pour de bon lorsque Disney a racheté le studio 20th Century Fox en 2019.

Et justement, Fede Álvarez a stoppé net la rumeur autour du retour d’un personnage évidemment incontournable de la saga. Une idée que Ridley Scott avait en tête, et qui ne sera apparemment pas recyclée (pour l’instant..?).

Dès que quelqu’un reparle de cette idée

ALIEN, CE RETOUR

C’est sur Twitter (oui oui on sait, X) que la rumeur est réapparue. Spécialisé dans les scoops plus ou moins vérifiés, Daniel Richtman a ainsi partagé :

« Pour le prochain film Alien, ils envisagent de ramener Ripley (Sigourney Weaver) en utilisant la technologie de rajeunissement. »

Fede Álvarez a alors pris la peine de répondre lui-même pour démentir :

« Rumeur amusante. Mais absolument pas vraie. »

Ce pourrait être une simple rumeur farfelue parmi d’autres, mais cette idée ne sort pas de nulle part. Ridley Scott lui-même avait parlé de ce projet à l’époque de Prometheus et Alien : Covenant.

Leave Ripley Alone

ALIEN, SA RÉSURRECTION

Lorsqu’il a remis les mains dans la saga Alien avec Prometheus, Ridley Scott voyait les choses en grand. Il voulait une saga de prequels, composée de plusieurs épisodes sur les origines des xénomorphes. Après le succès de Prometheus (plus de 400 millions pour un budget officiel d’environ 120 millions), et après avoir participé à tuer le projet Alien 5 de Neill Blomkamp, il rêvait de plusieurs suites en plus d’Alien : Covenant afin d’atteindre un objectif : se reconnecter au tout premier film.

En 2015, il expliquait à The Hollywood Reporter :

« Après Alien : Covenant, il y en aura un autre et puis encore un autre, qui vont peu à peu revenir au film de 1979 par la porte de service. »

RIdley Scott qui regarde ses plans

Et c’est pour cette raison que le retour d’Ellen Ripley était dans un coin de sa tête, comme il l’avait expliqué en vidéo dans une session de questions-réponses sur Instagram en 2017, lorsqu’on lui avait demandé s’il envisageait de rajeunir Sigourney Weaver :

« On se dirige vers le premier Alien donc ça pourrait être faisable. Ripley va devoir être la fille de quelqu’un. On arrive par la porte de service. […] Je pense qu’on est probablement encore à deux films avant de pouvoir envisager son apparition. »

Étant donné que Ridley Scott est toujours producteur de la saga, qu’Alien : Romulus n’a pas renié Prometheus et Alien : Covenant puisque cette part de la mythologie a été intégrée à l’histoire, et qu’un autre personnage du premier film était justement revenu grâce aux effets visuels, il n’y aurait rien d’étonnant à voir cette vieille idée recyclée. Mais ne sera pas dans le prochain film. Ripley peut donc continuer à dormir tranquille – pour l’instant.