The Irishman : Netflix valide le film de Scorsese avec De Niro, Pesci et Pacino !

On avait presque du mal à croire, tant le projet relevait du pur fantasme. Mais The Irishman de Martin Scorsese vient bel et bien d’être validé par Netflix.

Songez un peu, la réunion au sommet de Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci (et à en croire la rumeur, Bobby Cannavale accompagné de Harvey Keitel) sous l’égide du géant Martin Scorsese. Il y a de quoi se mettre à suer gentiment.

Il s’agira de l’adaptation du roman I Heard you paint Houses, soit la vie et l’œuvre d’un assassin travaillant pour la mafia, impliqué dans une des disparitions criminelles les plus célèbres de l’histoire américaine, à savoir l’assassinat probable de Jimmy Hoffa.

Annoncé comme un projet massif, se déroulant sur plusieurs décennies, The Irishman était envisagé comme un film au budget de 100 millions de dollars. Et Netflix vient donc de valider ce métrage, qu’il produira et distribuera – vraisemblablement – en exclusivité sur sa plateforme.

Une nouvelle qui devrait néanmoins faire grincer quelques dents du côté des exploitants, puisque ces derniers devront donc se passer du film, pour le plus grand plaisir des plus impatients. Inutile donc de préciser qu’on ne devrait pas voir le film débarquer un jour à Cannes, puisque la Croisette vient de bannir officiellement les longs-métrages non-projetés en salles.