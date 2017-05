Ridley Scott parle déjà de la suite d'Alien : Covenant

Après un Prometheus en demi-teinte, Ridley Scott a surpris son monde en annonçant plusieurs suites qui nous mèneraient juste avant le premier Alien. Et apparemment, ça arrivera très rapidement.

C'est vrai qu'on s'est pas mal questionnés ces derniers mois sur l'état de santé de Ridley Scott parce qu'il nous inondait d'infos toutes plus surréalistes les unes que les autres et qu'on avait du mal à y croire. Mais maintenant qu'on a vu Alien : Covenant (notre critique ici, d'ailleurs), nous sommes plutôt rassurés : il sait exactement ce qu'il fait. Et ça a l'air du tonnerre.

Tandis qu'Alien : Covenant sort enfin dans nos salles, Scott ne se repose cependant pas sur ses lauriers puisqu'il s'est déjà remis au boulot pour préparer la suite, comme il l'a précisé au micro du site IGN :

"Au moment où je vous parle, nous sommes en train d'écrire la suite. Je commencerai à la filmer d'ici 14 mois."

Ce qui devrait, fort logiquement nous amener à une sortie du film aux alentours de la seconde moitié 2019, au minimum, bien que l'on imagine sans problème qu'il s'agira d'une production plutôt conséquente qui demandera beaucoup de temps. Quand on voit le plan qui se dessine avec Covenant, on comprend mieux d'ailleurs pourquoi il a tapé du poing pour ralentir le Alien 5 de Neill Blomkamp, usant de son pouvoir pour le mettre en stase durant un temps indéfini. Et d'ailleurs, il n'a toujours pas digéré cette tentative d'indépendance maintenant qu'il a repris la franchise en main :

"Ils voulaient faire Alien Awakening. J'ai dit ok. Je devais en être le producteur. Sauf que j'avais quand même une question : Ca servait à quoi d'avoir un Alien de Blomkamp et un Alien de Scott quasiment en même temps ? Autant se tirer une balle dans le pied. Ca n'avait aucun sens.

Ils n'ont pas continué, donc je me suis tenu à l'écart. Je veux dire, c'est moi qui ait lancé le projet parce que la franchise prenait la poussière sur une étagère, j'avais cette idée pour la relancer.... Et nous y voilà."

Mouais, on se demande quand même si à travers cette déclaration on ne peut pas y déceler une petite ambition de contrôle absolu sur la franchise. Mais ça ne nous dérange pas, on préfère que Scott fasse son tyran et nous offre un film du calibre de Covenant. En tout cas, ça augure du bon pour les prochaines années.

Ridley Scott sur le tournage d'Alien : Covenant

Ridley Scott sur le tournage de Prometheus

Ridley Scott sur le tournage d'Alien : le 8ème passager, en 1979