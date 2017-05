Johnny Depp : le rôle de la renaissance ?

Johnny Depp enfin dans un bon rôle ? On l'espère tant on attend le retour du héros de Cry-Baby dans un rôle à la hauteur de son talent.

Ce n'est un secret pour personne, Johnny Depp n’a pas la grande forme en ce moment. Abonné aux échecs commerciaux depuis quelques films, Jack Sparrow n’a toujours pas trouvé le rôle susceptible de donner un second souffle à sa carrière. Parce qu'entre nous, qui se souvient du dernier bon film où il était en tête d’affiche (Strictly Criminal à la limite) ?. Sans parler de sa vie sentimentale… Et ça nous fait de la peine, parce que l’ex de Vanessa Paradis est vraiment capable du meilleur mais il nous a surtout montré le pire ces derniers temps…

Alors qu’il sera à l’affiche du Crime de l’Orient-Express de Kenneth Branagh, actuellement en post-production, et bientôt en tournage de LAbyrinth, sur l’enquête des meurtres de Tupac Shakur et Notorious BIG, l’ex bad boy d’Hollywood a officiellement signé pour son prochain film : Richard says Goodbye.

Le film raconte l’histoire de Richard, professeur des collèges, qui a décidé, après une annonce grave de son médecin, qu’il vivrait désormais à fond sans se préoccuper du lendemain. L’infortuné malheureux se lance alors dans une vie où seul l’excès règne en maître : sexe, drogues et femmes vont devenir son quotidien. Le film sera dirigé et écrit par Wayne Roberts dans ce qui pourrait bien être une deuxième vie dans la Cité des Anges pour l’acteur.

Le choix de Johnny Depp est idéal pour plusieurs raisons. L’artiste traverse en ce moment une période douloureuse, aussi bien professionnelle que personnelle. Les exemples d'acteurs proche de la fin pour mieux renaître de leurs cendres sont légions. Et ont souvent donné lieu à des performances géniales.

De plus, dans la ville la plus célèbre de la Californien, on adore les come-back. Cette histoire de personnage qui retrouve une seconde vie grâce à une mort prochaine pourrait lui assurer une véritable renaissance. Et se servir de son expérience pour un rôle qui lui irait comme un gant. Bien loin des personnages ‘cartoonesque’ qu’il a interprété ces dernières années (Alice, Jack Sparrow, Les Animaux Fantastiques), ce personnage pourrait exploiter sa face plus sérieuse et humaine, chose qu’il a délaissé depuis un moment déjà.