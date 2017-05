Matthew Vaughn ne perd pas de temps et pense déjà à un troisième Kingsman

Aaaaah Kingsman, sa folie furieuse, son ultra-violence, son flegme soooo british, son Samuel L. Jackson qui zozote... Oui, le premier volet a tout du film parfait. Alors forcément, on attend la suite comme des dingues. Et ce n'est peut-être que le début...

Si Kingsman : Le Cercle d'Or sortira sur nos écrans le 11 octobre prochain, on ne s'est toujours pas remis de sa première bande-annonce, badass et explosive à souhait, qui confirmait que s'il y avait un film bourrin qu'on attendait cette année, c'était bien celui-là et pas un autre. Et apparemment nous ne sommes pas les seuls, vu les réactions déchainés sur le net.

Une très bonne nouvelle donc pour un Matthew Vaughn qui semble enfin avoir trouvé sa franchise qui met tout le monde d'accord et qu'il n'est d'ailleurs pas prêt à laisser tomber puisqu'il vient quand même de déclarer en pleine conférence de presse à Londres vendredi dernier qu'il pensait déjà à un troisième épisode :

"Quand nous avons écrit ce film, nous pensions aussi à Kingsman 3. C'est un peu le plan, si le film marche, alors nous en ferons un autre."

Alors, évidemment, nous sautons de joie devant nos écrans à la lecture de ces quelques lignes, mais le meilleur reste encore à venir puisque le réalisateur dévoile la véritable nature de Kingsman juste après, une bonne grosse trilogie dont le second volet en serait l'Empire contre-attaque avec énorme coup de théâtre à la fin. Et on peut compter sur l'expérience acquise sur la franchise Kick-Ass pour ne pas refaire les mêmes erreurs (même si nous on adore le second film):

"Hollywood produit beaucoup de suites, qui généralement n'améliorent pas l'expérience. Kick-Ass 2 a été une grande leçon sur comment ne pas faire une suite."

Même si on le trouve un peu dur avec le film de Jeff Wadlow, la perspective de le voir totalement maitre de sa franchise est probablement la meilleure nouvelle du week-end. C'est encore loin le 11 octobre ?