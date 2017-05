Transformers 5 : une nouvelle affiche qui fait froid dans le dos...

Titanesque, monumental, historique, voilà les premiers mots qui nous viennent quand il s'agit d'illustrer le prochain Transformers

Transformers 5, c'est du lourd. La franchise a pris, à l'instar des Fast & Furious, une dimension de l'ordre de la tradition. Comme les 25 décembre, on saura ce qu'on trouvera en ouvrant les paquets cadeaux : le pull à rennes de la grand-mère, un chèque de ton grand-père et tes parents qui t'offrent exactement ce que tu n'avais pas demandé. Et l'année d'après, rebelote. Mais tu restes heureux comme un gosse parce que ce rendez-vous annuel, tu le chéris dans le fond. Transformers, c'est pareil. On sait excatement ce qu'on aura quand le grand écran s'allumera et on beau pestiférer contre cette redondance, on est quand même content de retrouver la même recette.

Transformers : The Last Knight promet du lourd. Des nazis, le roi Arthur, Optimus qui devient méchant traversant une crise existentielle, bref ça va dérouiller sévère. Le cinquième opus devrait redéfinir la mythologie Transformers et revenir aux racines de la saga. Pour les deux du fond, on rappelle de quoi ça s’agit : les humains et les géants d’acier sont en guerre, Optimus a disparu des radars. La clé pour sauver le futur de notre jolie planète bleu réside dans des secrets enfouis depuis la nuit des temps, du temps où les Transformers s’alliaient avec les hommes...

Un futur opus bien testostéroné comme il faut avec l'éternel Mark Wahlberg et un nouveau venu : Anthony Hopkins.

On vous dévoile aujourd'hui une nouvelle affiche où l'on voit Bumblebee en mauvaise posture face à son compagnon d'arme, Optimus... Optimus est-il vraiment devenu méchant ? Réponse le 21 juin.