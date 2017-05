La Tour Sombre rend hommage à Ça et fait parler la poudre dans son tout premier trailer !

Après des mois d’attente, la première bande-annonce de La Tour Sombre nous est enfin révélée, le grand œuvre de Stephen King tiendra-t-il ses promesses ?





Après une production complexe, des reports inquiétants et une non-promotion pas franchement rassurantes, on redoutait un peu cette adaptation de la saga la plus ambitieuse et passionnante du maître de l’horreur américaine, mise en scène par Nikolaj Arcel. Mais pour le coup, ce trailer inaugural rassure plutôt en ce qui concerne la tenue de l’ensemble.

En effet, les vastes décors, les terres désolées de Gilead, ainsi que la verticalité New Yorkaise sont autant d’occasion de goûter la dimension iconique de la mise en scène, tandis que Matthew McConaughey et Idris Elba se livrent à une belle bataille de charisme. Dans les rôles respectifs de L’Homme en Noir et du Pistolero, le duo annonce une confrontation sacrément magnétique.

En revanche, les fans du roman de Stephen King risquent de découvrir ces images avec une relative amertume. En effet, difficile de voir ici quoi que ce soit d’approchant avec le texte original. Les lecteurs se souviennent en effet du premier tome de La Tour Sombre, particulièrement désespéré et énigmatique, dont le déroulé était fondamentalement différent, tant dans ses rebondissements que l’écriture de ses personnages.

On sait déjà que Roland sera dès le début du film en possession du Cor d’Eld, ce qui constitue un tour de passe-passe scénaristique qui autorise le scénario à dévier totalement du récit tel que présenté par Stephen King. La démarche est maline, mais pourrait bien occasionner une lourde déperdition de sens, ainsi qu’un affaiblissement général.

Il faudra juger sur pièce pour découvrir si La Tour Sombre constitue une version simplifiée de la saga, ou un prolongement pertinent. Mais ce qui est sûr, c’est que le blockbuster respectera une idée fondamentale de l’œuvre dont il s’inspire : les multiples passerelles entre La Tour Sombre et les différents romans de King.

Ainsi, les connaisseurs reconnaîtront l’hommage, discret au cultissime Ça. En effet, au détour d’une image, le jeune Jake découvre les ruines d’une attraction foraine, intitulée Pennywise (le nom anglais de Grippe-Sou le Clown), ainsi que les restes d’une inquiétante statue, tenant dans la main une poignée de ballons emblématiques du monstrueux Ça.

Et rien que pour cette image, le film nous titille sévèrement.