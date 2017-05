Be Afraid : les rêves deviennent cauchemars dans la bande-annonce

Quand Shining croise Conjuring, on dit oui !

Le sommeil, les rêves et ce qui nous arrive quand nous nous perdons dans les limbes du subconscient ont souvent été traités au cinéma. Du cinéma allemand expressionniste des années 30 avec le Cabinet du Dr Caligari aux épisodes de la Quatrième Dimension en passant par Freddy les Griffes de la Nuit, le thème est assez récurrent dans le genre de l’horreur et du fantastique et a été adapté sous toutes les formes.

Be Afraid traite de la paralysie du sommeil et des conséquences horrifiques qui vont bien entendues en découler. Sur le pitch, il est on ne peut plus classique : un couple emménage dans leur nouvelle propriété en Pennsylvanie. Le mari commence alors à développer des terreurs nocturnes et reçoit la visite d’entités démoniaques nocturnes. Il devra même sauver son propre fils de ces monstres…

Rien de bien nouveau donc sous le soleil mais le trailer est suffisamment angoissant pour qu’on s’y attarde… Sortie en DVD prochainement.