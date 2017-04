Un comédien de Jurassic World 2 nous explique le lien étroit du film avec Jurassic Park

Jurassic World 2 est actuellement en plein tournage et ça a l'air de se passer plutôt bien pour lui, ce qui fait toujours plaisir. Mais alors que les détails de son scénario restent inconnus, voici qu'on a droit à un petit indice particulièrement intéressant.

Que l'on aime ou non Jurassic World, on n'a pas vraiment le choix, le film a tellement cartonné qu'il n'était que le point de départ d'une nouvelle trilogie. Si, bizarrement, on attend plus Jurassic World 2 que le premier (ce doit être parce que c'est Bayona qui s'en occupe, allez savoir...), le film a en parallèle accumulé un certain nombre de promesses quant à son histoire qui laissent penser que cette fois, on aura droit à un vrai scénario.

De ce que l'on sait, les héros du premier film devront encore une fois affronter des dinos, mais en plus de ça, le film traitera de la cause animale, des expérimentations un peu interdites, de l'utilisation de la nature par l'homme dans un but économique et militaire, bref tous les thèmes habituels de la série qui n'avaient été malheureusement qu'effleurés lors du précédent opus, préférant nous en envoyer plein la tronche.

Et si Jurassic World faisait des ponts évidents avec Jurassic Park (ce qui est normal vu qu'il s'agit de la suite officielle), ce nouveau film devrait tisser des liens encore plus étroits avec son glorieux ancêtre, comme vient de l'annoncer le comédien James Cromwell au micro de Larry King. Visage bien connu du paysage, de Babe à la récente série The Young Pope avec Jude Law en passant par The Artist de Michel Hazanavicius, l'acteur en a dévoilé un peu plus sur son personnage :

James Cromwell

"Je suis Benjamin Lockwood, le partenaire de John Hammond, le personnage qu'incarnait Richard Attenborough. Nous avons développé la technologie qui a rendue possible le clonage des gênes et maintenant j'essaye de gérer les conséquences de ce que nous avons fait."

Un résumé un brin succint mais qui nous rassure quant à la direction que prend la saga, qui ne perd donc pas de vue ses racines. Après, on aimerait savoir rapidement si, à l'instar de son partenaire, Benjamin Lockwood aime aussi dépenser sans compter, mais pour cela, il faudra attendre jusqu'au 6 juin 2018.