Elizabeth Shaw est de retour dans le prologue vidéo d'Alien : Covenant

Plus que deux semaines avant la sortie d'Alien : Covenant et on peut dire que la Fox met le paquet question promo. Peut-être même un peu trop là...

Après avoir joué autant la carte du mystère pendant des mois, on ne comprend pas vraiment pourquoi la Fox a à ce point retourné sa veste et n'arrête pas de nous spoiler comme des gros sales ce qui se passe dans Alien : Covenant. Déjà, on aurait préféré ne pas savoir qu'il y a deux types de monstres bien distincts (xénomorphes et néomorphes), que la cité des Ingénieurs a été complètement détruite et que David n'y est probablement pas étranger.

Mais surtout, le fait de ne pas savoir ce qui était arrivé à Elizabeth Shaw, l'héroïne de Prometheus, était peut-être la partie la plus intéressante de tout ce suspense, ce qui nous permettait d'échafauder les théories les plus folles, bref de vraiment participer à la vie du film avant sa sortie. Comment vous dire qu'on est donc forcément un peu déçus quand la Fox nous sort un nouveau prologue vidéo qui lui est exclusivement consacré.

.

Et là, il ne s'agit pas d'images d'archives ou de vlogs, mais d'une vraie scène se déroulant entre Prometheus et Alien : Covenant où on voit Noomi Rapace réparer David, leur vie à bord du vaisseau des Ingénieurs, la mise en sommeil de Shaw et l'arrivée sur la planète avant que David ne commette l'irréparable. Alors oui, d'un côté, on est quand même contents d'avoir du nouveau sur le film, de savoir enfin ce qui s'est passé entre les deux, mais on aurait préféré découvrir tout ça en salles.

Mais bon, maintenant, c'est fait, alors il vaut mieux se faire une raison et vivre avec...