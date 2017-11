Après des années d'attente, le film sur Red Sonja va enfin se faire

Vous avez remarqué ? On parle beaucoup de la place de la femme dans les films et à Hollywood depuis quelques temps. Et c'est tant mieux. D'autant que maintenant, elles ont un gros succès comme étendard. Raison de plus pour tenter des trucs.

Red Sonja et Hollywood, c'est compliqué depuis un sacré paquet d'années. On se souvient du personnage de la guerrière incarnée par Brigitte Nielsen dans le Kalidor de 1985 et des nombreuses tentatives de la ramener sur grand écran. Peut-être pas à la bonne période, ni de la bonne façon. En effet, il a été question pendant très longtemps que Robert Rodriguez en réalise le remake avec Rose McGowan en tête d'affiche, à l'époque où ils étaient mariés, puis ce fut au tour de Julien Maury et Alexandre Bustillo de tenter leur chance en imaginant Jessica Alba en guerrière badass. Mais non, ça n'a jamais rien donné.

Brigitte Nielsen est Red Sonja

Et pourtant avec l'énorme succès de Wonder Woman, on se dit que c'est peut-être le bon moment pour le personnage de retenter sa chance. Et nous ne sommes pas les seuls puisque nous apprenons via le site Deadline qu'un film Red Sonja est bel et bien en préparation et qu'il sera notamment produit par la société Milennium Films qui, d'ailleurs, n'a pu cacher son excitation très longtemps avant de laisser son boss, Avi Lerner, s'exprimer sur le sujet :

"Nous attendions le bon moment pour faire ce remake. Avec le succès de Wonder Woman, le public a parlé. Il veut des super-héroïnes."

Rose McGowan a presque été Red Sonja

Bon, après, Red Sonja n'est pas vraiment une super-héroïne puisque la "guerrière d'Hyrkanaia" traine plus son épée dans un univers d'heroic-fantasy, voire de dark fantasy, qu'elle a été créée par le papa de Conan, Robert E. Howard, avant d'être reprise en main par Marvel. Aucun réalisateur n'a été évoqué pour le moment, ni aucune actrice destinée à entrer dans la tenue légère de la guerrière.

Après, on espère juste qu'ils ne vont pas trop édulcorer le film pour en faire un PG-13 tout gentil et inoffensif parce que, avec un tel personnage, ce serait vraiment criminel.

Red Sonja est colère