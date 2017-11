Matthew McConaughey : nouvelle transformation grandiose pour une comédie de stoners

Matthew McConaughey est la star du nouveau Harmony Korine, The Beach Bum.

Cinq ans depuis Spring Breakers, odyssée fluo, étourdissante et cruelle dans l'american dream avec un improbable casting composé de James Franco, Vanessa Hudgens et Selena Gomez. Alors qu'il a un moment tenté de lancer The Trap, un film de gangsters avec Robert Pattinson et Jamie Foxx, Harmony Korine, réalisateur de Gummo et Mister Lonely, a trouvé une autre star hollywoodienne prête à le suivre : Matthew McConaughey.

L'acteur oscarisé, qui a traversé une sale année artistique avec Gold et La Tour Sombre, sera le héros de la comédie The Beach Bum. Il y incarne un certain Moondog, grand marginal adepte des drogues qui entend vivre sa vie selon ses propres règles. Isla Fisher est également au casting du film, dont les premières photos de tournage dévoilent l'allure de McConaughey.

Avec son allure de Thor version Miami, Matthew McConaughey ajoute une nouvelle ligne dans la longue liste de ses transformations. Oscarisé pour Dallas Buyers Club, où il incarnait un homme atteint du SIDA, il était un chercheur d'or bedonant et à moitié chauve dans Gold il y a quelques mois.

Fidèle à sa réputation, Harmony Korine a récemment expliqué à Télérama qu'il rêvait de voir The Beach Bum projeté dans une salle envahie par des nuages de fumée de marijuana. Il assure même avoir déjà trouvé quelques dizaines de salles partantes en Californie. Pas encore de date de sortie annoncée.

McConaughey est également attendu dans Serenity, un drame de Steven Knight avec Anne Hathaway, et White Boy Rick de Yann Demange.