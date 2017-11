Le biopic sur le fondateur de Playboy stoppé à cause des accusations graves contre Brett Ratner

La rumeur voulait que Jared Leto interprète Hugh Hefner dans un biopic réalisé par Brett Ratner.

L’étau se resserre sur Hollywood. On vous l’annonçait ce matin, le nom de Brett Ratner se rajoute à la (longue) liste des tout-puissants de la Cité des Anges accusés d'agressions sexuelles ou pire encore. Après les déboires de Kevin Spacey, qui a annoncé depuis chercher de l'aide auprès de professionnels pour se soigner, c’est au tour du réalisateur des Rush hour d'être soupçonné, suite à des témoignages d’anciennes actrices ayant eu l’occasion de travailler à ses côtés.

Si pour le moment, la présomption d’innocence est là, les studios ne préfèrent pas se mouiller. Alors que les sorties de plusieurs films de The Weinstein Company ont été repoussées et que le tournage de la saison 6 de House of Cards a été suspendu, le projet de biopic autour du mythique patron de Playboy Hugh Hefner a été mis en pause.

Brett Ratner et Patrick Stewart sur le tournage d'X-Men : L'Affrontement Final

Un porte-parole de Playboy a expliqué que face à ces graves accusations, le développement du biopic est stoppé jusqu'à ce que la situation soit plus claire. Lié au rôle de Hugh Hefner il y a quelques semaines, Jared Leto s'est détaché du projet en communiquant via son porte-parole que ce n'était qu'une rumeur, et qu'il n'avait jamais prévu d'interpréter le patron de Playboy.

Le réalisateur de Hercule et X-Men, l'affrontement final voit également sa collaboration avec la Warner menacée, le studio ayant décidé de ne pas renouveller les accords avec lui et sa société RatPac. Dans la foulée, Ratner a publié un communiqué, affirmant qu'il a lui-même décidé de s'éloigner du studio pour son bien : « Face aux accusations, je choisis personnellement de me retirer de toutes les activités liées à Warner Bros. Je ne veux pas avoir un effet négatif sur le studio jusqu'à ce que ces problèmes personnels soient résolus. »

Brett Ratner sur son film Hercule

Par ailleurs, on apprend que c’est désormais l’acteur Jeremy Piven, plus connu pour le rôle d'Ari Gold dans Entourage, qui est mis en cause dans une nouvelle histoire d’agression sexuelle. Une star de la télé-réalité l’accuse notamment de lui avoir « attrapé les seins » sur le tournage de la série.

L'acteur dément formellement auprès d'Entertainment Weekly, saluant au passage le courage de toutes les femmes qui osent parler, tout en espérant que les fausses accusations contre lui ne serviront pas de distractions.

Beaucoup d'affaires en cours donc.