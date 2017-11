Tyrese Gibson menace d'abandonner Fast & Furious si Dwayne Johnson est dans le prochain film

Logiquement, la saga Fast & Furious devrait se conclure au terme du 10ème film, avant de partir dans tous les sens et dans différents spin-offs. Mais le retard de Fast 9 risque de compliquer les choses.

En effet, déjà que ce n'était pas l'amour fou entre Vin Diesel et The Rock, nous avons appris il y a quelques semaines que le neuvième film de la saga Fast & Furious se voyait repoussé de quasiment un an, sortant à présent le 10 avril 2020, pour des problèmes d'agenda d'une partie de son casting qui ne pouvait pas se libérer au moment où le film était censé se tourner. Enfin, un comédien en particulier en fait, Dwayne Johnson, très pris par ses milliards de projets annexes et qui a du chambouler tous les plans de la "Famille".

Une décision qui a été très mal accueillie par Tyrese Gibson, l'interprète de Roman Pearce, qui n'avait pas tardé à pourrir The Rock sur Twitter en l'accusant de s'être approprié la franchise au détriment de tous ceux qui étaient là depuis le début (en gros hein). L'affaire ayant fait peu de bruit parce que rapidement éclipsée par des sujets autrement plus importants, Gibson s'est donc permis de se plaindre à nouveau sur son compte Twitter en menaçant carrément de ne pas apparaitre dans Fast & Furious 9 si The Rock y est aussi. Bon, alors, par contre, on vous prévient, c'est du niveau d'un élève de primaire hein et il y a des trucs qu'on n'a pas forcément réussi à traduire :

"Salut le monde.... Bonjour les fans de NOTRE univers Fast & Furious... Je suis au regret de vous dire que si Dwayne est dans F9, il n"y aura pas de Roman Pearce - Tu joues avec la survie de ma famille et de mes filles, je joue avec les tiennes.... Ferme les yeux mecs, tu es un "clown"... #candyassbitchmade... Tous les vrais... Tous les gens intègres... les vrais, levez-vous ! Tous les gens qui vont à la gym et se musclent naturellement... Pas de spin-off, #NoJuice, #NoOJ, ok ? Spin-off ça, sale égoïste.. Et regardez bien qui son bras par-dessus mon épaule et celui qui se tient tout seul...#NosEnfantsComptent."

Voilà, voilà...Tyrese Gibson fait évidemment référence à la photo qui accompagne son tweet où on peut le voir accompagné de Vin Diesel et de The Rock. Outre l'aspect profondément pathétique de ce crêpage de chignons sur la place publique, on voit mal la production faire le film sans Dwayne Johnson, alors qu'il est prévu un spin-off sur son personnage et qu'il a redynamisé la franchise depuis son apparition. On peut donc se préparer à dire au revoir à Tyrese Gibson.