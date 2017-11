Lily Collins sera aux côtés de Zac Efron dans un biopic "extrêmement violent" sur le tueur Ted Bundy

Zac Efron en tueur séducteur psychopathe Ted Bundy ? Fallait y penser.

On avait plus l'habitude de voir Zac Efron en bourreau des coeurs qu'en bourreau tout court. En prêtant ses traits pour le biopic sur le "ladykiller" Ted Bundy, la star de High School Musical est attendue au tournant. Surtout réduit à des rôles de bellâtres, on attend toujours le film qui révèlera au grand jour son talent. Si talent il y a. Ou peut-être que le monsieur attendra sa quarantaine avant de se muer en Matthew McConaughey 2.0.

Zac Efron et Bob De Niro sur Dirty GrandPa

Sa prochaine interprétation du Don Juan sanguinaire Ted Bundy fait hurler les plus sceptiques d'entre nous. Car son personnage est loin d'être aussi lisse que les précédents rôles de la star. Ted Bundy, surnommé le Tueur de Femmes, est l'un des plus connus sociopathes que l'Amérique névrosée des années 70 ait pu connaître. Une sanglante histoire qui mettra une toute puissante nation face à ses propres démons dans un pays encore puritain où les monstres se cachent désormais parmi nous.

Intitulé Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, le film se déroulera à travers les yeux de sa petite amie de l'époque qui sera donc jouée par Lily Collins, fille de Phil, plus victime que complice de ses méfaits.

Lilly Collins

Réalisé par Joe Berlinger et écrit par Michael Werwie, le scenario figura longtemps sur la fameuse Black List d'Hollywood qui recense les meilleurs d'entres eux qui n'ont pas encore trouvé preneur. Après plusieurs transpositions sur le petit écran plutôt ratées, on espère enfin avoir trouvé l'adaptation à la hauteur de cette sombre histoire.

Ted Bundy