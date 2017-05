Zac Efron sera un serial killer nécrophile dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Si vous n’êtes pas curieux de l’histoire des serial killers, vous ne connaissez probablement pas son nom. Mais Ted Bundy est un des plus célèbres meurtriers américains, et il va avoir droit à son biopic.

Si la grande famille des assassins psychotiques est riche de fous furieux aux tronches improbables, de rednecks consanguins empêtrés dans d’invraisemblables problèmes familiaux, le parcours de Ted Bundy frappe par ses spécificités. Individu extrêmement intelligent et charmeur, il a admis plus d’une trentaine d’assassinats, mais pourrait en avoir commis beaucoup plus, principalement dans les années 70.

- Et sinon ton week-end ?

-Mortel !

Ted Bundy kidnappait, torturait puis violait ses victimes, essentiellement de jeunes femmes, s’adonnant parfois à des actes nécrophiles des mois après leur mort. Arrêté, il parvint deux fois à s’échapper et repris immédiatement ses activités meurtrières, avant d’être finalement intercepté, incarcéré, puis exécuté en 1989. Le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile retracera le déroulé de sa relation avec Liz, sa petite amie.

Fascinée et terrifiée par Bundy, elle entretiendra plusieurs années durant une relation avec lui, au cours de laquelle elle tentera plusieurs fois d’attirer l’attention des autorités sur les actes de ce compagnon dont le magnétisme la maintient sous sa coupe.

D’après Variety, l’interprète du serial killer sera Zac Efron. Si ce choix peut de prime abord surprendre, il colle plutôt bien à l’image du tueur, et pourrait offrir à l’acteur l’occasion de livrer une performance inattendue. C’est le réalisateur Joe Berlinger qui mettra la chose en boîte pour le compte de Voltage Pictures. Bon alors on vous voit venir, certes Joe Berlinger a réalisé Blair Witch 2, mais il mérite que vous gardiez votre calme. Non seulement la suite du classique de l'horreur a été défiguré par la production lors de son montage, mais le film est loin d'être aussi scandaleusement nul qu'on a bien voulu le dire, et le monsieur est un brillant documentariste. Soit un pedigree tout à fait compatible avec un biopic de serial killer.

Ted Bundy lors de son procès