La Promesse de l'aube déploie ses ailes dans un trailer épique

Les fêtes arrivent et avec elle, leur cohorte de productions familiales. Et si les blockbusters américains entendent bien nous ratiboiser le portefeuille, la bande-annonce de La Promesse de l'aube est là.

C’est le 20 décembre que cette nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Romain Gary arrivera dans les salles, ambitionnant de proposer une alternative aux Justice League et autres Star Wars. Et il faut dire que le long-métrage s’est indiscutablement donné les moyens de ses ambitions. On y retrouve donc les excellents Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg, ainsi que Didier Bourdon, dans ce qui s’annonce comme une fresque particulièrement épique.

Et il faut dire qu’Eric Barbier dispose d’un sacré matériau de base, puisque le roman autobiographique de Romain Gary constitue non seulement une des œuvres de langue françaises les plus fortes de la seconde moitié du XXème siècle. Le récit s’inspire très fortement des jeunes années de son auteur, aspirant écrivain et soldat durant la seconde guerre mondiale.

Le thème central, manié avec ampleur, un style aisément identifiable et un sens de l’humour particulièrement tranchant, est l’amour maternel et comment la relation particulière nouée par une ex-actrice russe et son fils vont permettre à ce dernier de transcender sa destinée. On vous en recommande chaudement la lecture, que vous avez largement le temps de terminer d’ici la sortie du métrage, histoire d’enchaîner avec Les Racines du Ciel et La Vie Devant Soi, les deux œuvres qui auront chacune valu un prix Goncourt à Gary.

Et oui, on ne peut recevoir qu’une seule fois le prix Goncourt. Et oui, c’est une des plus belles histoire de canular littéraire et de panache artistique de la littérature française.

Une précédente adaptation avait été réalisée par Jules Dassin en 1971.