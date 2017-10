Après ses accusations contre Harvey Weinstein, Asia Argento désigne Luc Besson comme un prédateur sexuel

Après la chute de Harvey Weinstein, suite à des décennies d’abus sexuels, l’industrie hollywoodienne est au cœur d’une profonde remise en question, alors que les têtes commencent à tomber.

Après Harvey Weinstein, James Toback, plusieurs personnalités en vue de la bloguosphère, de la télévision américaine, ainsi que le dirigeant des studios Amazon, on se demande quelles seront les prochaines révélations.

À ce titre, beaucoup d’observateurs scrutent les déclarations d’Asia Argento, dont le témoignage contre Harvey Weinstein fut un des plus poignants et terribles. La situation apparait d’autant plus grave que l’artiste fait face à une campagne de dénigrement misogyne d’une rare violence, certains éditorialistes italiens n’ayant pas hésité à assimiler les agissements dont elle a révélé avoir été victime à de la prostitution, plutôt qu’à du viol.

#LucBesson lives in France, he isn’t legally guilty of the crime, does that excuse anyone from preying on a minor? https://t.co/hGTIahcLAX — Asia Argento (@AsiaArgento) 25 octobre 2017

Décidée à ne pas se laisser piétiner par ceux que sa parole dérange, Asia Argento ne se tait pas pour autant, et c’est aujourd’hui le producteur, réalisateur et scénariste Luc Besson qu’elle attaque. Si elle n’a pas elle-même formulé d’accusation directe envers lui, l’actrice a partagé un billet issu de Medium, dont elle a semble-t-il repris à son compte une citation assimilant le comportement de Besson à de la prédation sexuelle et de la pédophilie.

« Beaucoup de gens ignorent que Luc Besson est considéré juridiquement comme un prédateur sexuel aux Etats-Unis et s’est rendu coupable de ce qui peut être assimilé à un viol. En 1991, Luc Besson a entamé une relation avec une actrice de 15 ans du nom de Maïwenn Besco. À cette époque, Besson avait déjà 32 ans et travaillait sur Léon. Sa jeune compagne a même joué un petit rôle dans le film, Besco a interprété un personnage intitulé « Blond Babe », ce qui est un nouvel exemple de la sexualisation des mineures au cinéma.

Maïwenn pendant le tournage de Leon

Besson n’a pas seulement fréquenté une mineure, il l’a mise enceinte. À l’âge de 16 ans, Besco a donné naissance à la fille de Besson, Shanna Besson. Besson n’a jamais été accusé de viol, parce qu’il est français, que l’âge minimal de consentement est de 15 ans. Dans son propre pays, il n’est pas légalement coupable d’un crime, mais cela excuse-t-il de s’en prendre à une mineure ? Gardez à l’esprit que si la majorité sexuelle en France est de 15 ans, on y est demeure mineur jusqu’à 18 ans. »

Des accusations problématiques, les notions de majorité sexuelle et de consentement sexuel étant pour le moins épineuse dans l’état actuel du droit français.