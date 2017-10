Surprise ! Rob Zombie va faire un nouveau film sur les tarés de Devil's Rejects

Alors qu'on se demandait bien ce que Rob Zombie allait nous préparer pour la suite de sa carrière, voilà qu'il décide de revenir aux fondamentaux et de retourner dans l'univers crasseux de Devil's Rejects.

Avant d'être un réalisateur, Rob Zombie est surtout un auteur-compositeur avec un univers bien à lui. Les fans de son groupe White Zombies et de sa carrière solo le savent mieux que personne. Un univers déjà bien marqué par le cinéma d'exploitation. Il était donc plus que logique qu'il s'y vautre lorsqu'il lui est venu l'idée de passer derrière la caméra. Et cela a donné La Maison des 1.000 morts, petit classique bien barré du cinéma d'horreur qui nous a présenté la famille Firefly, bande de psychotiques assez sympathique si on ferme les yeux sur les horreurs qu'ils commettent. En 2006, il nous offre The Devil's Rejects, que beaucoup considèrent comme son chef-d'oeuvre, où nous retrouvons les Firefly dans un film qui nous arrache même quelques larmes face à leur funeste destin. Et ça, il fallait le faire.

Bill Moseley et Sherri Moon Zombie

11 ans, deux Halloween problématiques et un 31 plus tard, Rob Zombie n'est plus autant en forme, et galère par mal pour donner une suite du même niveau à sa carrière. Pourtant, ses films sont toujours aussi particuliers et d'un grand niveau (surtout quand on repense à Lords of Salem) mais il n'a plus trop la côte. Problème de mode ou de changements de goûts du public, allez savoir, les faits sont là.

Sid Haig et Rob Zombie

Alors qu'on se demandait bien ce qu'il nous réservait pour la suite, le site Bloody Disgusting vient de nous sortir une bonne grosse exclusivité comme il a l'habitude de le faire en nous annonçant que Zombie préparait ni plus ni moins qu'un nouveau film dans l'univers de The Devil's Rejects. Et cette nouvelle ne vient pas de nulle part puisque cela fait quand même plus d'un an que le réalisateur teasait ce retour sans jamais rien dire de concret cependant. Donc voilà, les Firefly vont revenir même si nous n'en connaissons toujours pas les conditions exactes. Vu la fin de The Devil's Rejects, il y a fort à parier qu'il s'agisse soit d'un spin-off ou encore d'un prequel mais rien n'est moins sûr. Avec Rob Zombie, il faut s'attendre à tout.

On vous en dit plus dès qu'on en sait plus, c'est pas plus compliqué que ça.

