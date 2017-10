Roman Polanski : à quelques jours des honneurs de la cinémathèque, le cinéaste est à nouveau accusé d'agression sexuelle

Alors que le scandale Weinstein n’en finit pas de provoquer de puissants soubresauts dans l’industrie hollywoodienne et jusque sous nos latitudes, le cinéaste Roman Polanski est une nouvelle fois accusé de violences sexuelles.

C’est l’artiste Marianne Barnard qui a déclaré dans les colonnes du Sun avoir été victime du réalisateur en 1975. Elle y rapporte que sa mère aurait organisé une rencontre sur la plage de Malibu, afin que l’artiste la photographie. Si l’enfant de dix ans qu’elle était alors ce qui se joue, il semble que sa mère l’ait sciemment abandonnée au metteur en scène.

«Je pensais aller à la plage à Malibu juste avec ma mère. Après un petit moment à deux, soudain, il était là, se remémore-t-elle. Il y avait des rochers sur lesquels il a pris des photos de moi. Je pensais que c'était pour un magazine. D'abord, il a pris des photos de moi en bikini, puis j'ai dû remplacer le haut par une petite couverture en fourrure puis il m'a dit d'enlever le haut de mon maillot de bain. Cela ne me dérangeait pas vraiment vu que je n'avais que dix ans et que je me baladais souvent sur la plage sans haut. Mais ensuite, il m'a dit d'enlever la culotte de mon bikini, et là j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise. Puis, à un moment donné, j'ai compris que ma mère était partie. Je ne sais toujours pas où elle était partie et je n'avais d'ailleurs pas réalisé jusque-là qu'elle avait quitté les lieux mais elle n'était juste plus là. Et c'est là qu'il m'a violée.»

Roman Polanski sur le tournage de Carnage

En l’état, on imagine mal quelle suite pourraient bien engendrer les propos de Marianne Barnard, pour des raisons légales évidentes, la prescription étant susceptible de jouer et le réalisateur sans doute pas franchement volontaire pour mettre un pied sur le territoire américain, alors que la parole des femmes se libère et que certains découvrent la réalité d’un système de domination masculine beaucoup plus répandu qu’on ne se le représente souvent.

Ces nouvelles accusations interviennent alors que des voix se font entendre en défaveur de la rétrospective sur la carrière dePolanski organisée par la cinémathèque de Paris, qui doit débuter le 30 octobre. Certains commentateurs, cinéphiles, journalistes et féministes engagées voient dans les honneurs faits au cinéaste (l’Académie des Césars avait tenté de faire de l’artiste son Président il y a quelques mois à peine) une reconnaissance problématique alors que s’accumulent les accusations.

L’avocat Héervé Temime a fait savoir que le réalisateur démentait les faits qui lui sont reprochés par Marianne Barnard étaient « sans fondement ».