Rosemary’s Baby : premières images pour le spin-off du film d’horreur psychologique culte

Les premières images d’Apartment 7A, le prequel du cultissime Rosemary’s Baby de Roman Polanski, ont récemment été dévoilées.

Adapté du roman du dramaturge et auteur Ira Levin, Rosemary’s Baby est rapidement devenu un classique et une pierre angulaire du cinéma d’horreur, même de nos jours. Par exemple, Mother ! de Darren Aronofsky le citait dans ses affiches promotionnelles, Jordan Peele lui-même a dit s’en inspirer pour Get Out et on à pu très clairement ressentir son influence sur Hérédité d’Ari Aster.

Bien que l’héritage du long-métrage soit terni par les affaires judiciaires de son réalisateur Roman Polanski, son impact sur le monde de l’horreur n’en reste donc pas moindre, et toucher à un tel chef-d’œuvre est forcément très risqué. En 1997, Ira Levin lui-même a essayé d’écrire une suite à son roman et a rencontré l’échec. Continuer l’histoire peut s’avérer être un jeu très dangereux, et c’est peut-être pour ça que les détenteurs des droits ont plutôt décidé de ne pas se concentrer sur l’intrigue principale et de partir sur un spin-off pour Paramount+.

À lire aussi The Palace, le dernier Polanski, se fait détruire à Venise

Culte de chez culte

Rosemary’s Spin-off

C’est sur le personnage de Terry Gionoffrio que se centrera Apartment 7A. Pour rappel, dans le film original, Terry (Angela Dorian) est une jeune femme qui croise le chemin de Rosemary dans la buanderie du sous-sol de la maison Bramford. Terry explique que les Castevet, voisins de Rosemary, l’ont sauvée de la rue et de la toxicomanie, l’ont accueillie dans leur vie et lui ont offert le gîte et le couvert. En réalité, elle est la première femme choisie par les Castevet pour engendrer la progéniture du Diable.

Ce spin-off se centrera donc sur cette relation entre les Castevet et Terry, avant l’arrivée de Rosemary et de son époux Guy Woodhouse. Dans cette nouvelle itération, Julia Garner joue Terry, Dianne Wiest interprète Minnie Castevet et Kevin Mcnally est son mari Roman.

Des gens très ouverts

Les décors, qui font une grande partie du charme du film de 1968, ont été entièrement recréés à Londres pour l’occasion. Le véritable immeuble utilisé pour le Bramford se situant à New York, on a hâte de voir le travail de Simon Bowles, chef décorateur, pour reproduire la grande pomme des années 60.

Le film est écrit et réalisé par Natalie Erika James (Relic) et compte dans son casting, entre autres : Jim Sturgess, Marli Siu, Rosy McEwen, Andrew Buchan et Kobna Holdrook-Smith. Apartment 7A est prévu pour le 27 septembre sur Paramount+ aux États-Unis. On espère qu’il sortira au même moment en France.