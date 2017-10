Todd McFarlane ne veut pas entendre parler d'Origin Story pour son reboot de Spawn

Maintenant que l'on sait qu'un nouveau Spawn est en route, on respire enfin à l'idée de voir un jour le personnage bien traité à l'écran. Parce que le film de 1997, c'était pas vraiment ça. Même si son créateur-réalisateur n'a aucune expérience, c'est déjà mieux parti qu'à l'époque.

C'est probablement la plus grande qualité tout autant que le plus gros défaut de ce reboot, la présence de Todd McFarlane à la réalisation de ce nouveau Spawn. Une qualité parce qu'en tant que créateur du personnage au début des années 90, personne ne le connait et ne le comprend mieux que lui. Un défaut parce que son manque d'expérience derrière une caméra peut-être un sacré handicap.

Mais, si Jason Blum a mis des billes dans le projet, c'est qu'il doit régner un certain climat de confiance et puis ce ne serait pas la première fois qu'un réalisateur débutant se retrouve à la tête d'un film (qui plus est nanti d'un budget "que" de 10 millions de dollars, risque mesuré donc), il pourra sans doute compter sur une équipe très compétente pour palier son inexpérience.

Si le film n'est qu'en phase de pré-production et de constitution du budget, il va donc falloir prendre son mal en patience avant de pouvoir le découvrir puisqu'on ne parle pas d'une sortie avant fin 2018, voire début 2019. Ce qui n'empêche cependant pas Todd McFarlane d'en parler beaucoup dans la presse depuis quelques mois, tout autant pour créer le buzz que pour rassurer les quelques fans inquiets. C'est donc ce qu'il vient encore de faire au micro de Yahoo, en parlant notamment de son refus que le film soit une énième Origin's Story. Et pour cela, il en appelle à quelques classiques du cinéma :

"J'en reviens toujours aux Dents de la Mer - non pas que j'ai un requin dans Spawn ! Mais ce requin était énorme. Et à un moment donné du film, est-ce qu'ils nous disent pourquoi ce requin est aussi gros ? Non ! Est-ce que c'est important ? Absolument pas ! Tout ce qui comptait, c'était sa taille et le fait qu'il soit à proximité des humains.

C'est pareil pour The Thing de John Carpenter : Est-ce qu'on sait d'où vient l'extraterrestre ? J'en sais rien ! Pourquoi est-ce qu'il passe de corps en corps ? Aucune idée ! C'était juste comme ça et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord de ne pas en connaitre l'origine. Donnez-moi juste une bonne histoire, qui me fasse bien flipper à certains moments, et je suis partant."

On peut donc s'attendre à un film qui rentre tout de suite dans le vif de son sujet et ne perde pas une demi-heure à nous expliquer comment Al Simmons est devenu Spawn. Et vous savez quoi ? Ca nous va très bien à nous aussi. C'est même mieux comme ça.