Spawn : grâce au succès de Deadpool 3, Todd McFarlane veut nous faire oublier la bouse de 1997

Après le triomphe de Deadpool & Wolverine, Todd McFarlane espère que le film King Spawn pourra à son tour trouver le chemin du succès.

Même si Spawn a fait son retour dans un des DLC de Mortal Kombat 11 en tant que personnage jouable, on ne peut pas dire que cela suffise à rendre justice à l’anti-héros culte des années 90. Après l’échec mérité de l’ignoble film de 1997 Spawn, on attend en effet qu’une grosse production réussisse à réellement ramener des enfers la création de Todd McFarlane.

Et justement, alors que Deadpool 3 explose tout au box-office américain, l’auteur de comics canadien espère que le prochain film centré autour du personnage, King Spawn, pourra bénéficier du succès du long-métrage de Shawn Levy (notamment puisqu’il s’agira également d’une production classée R).

Lors d’une discussion avec Screenrant à la Comic-Con de San Diego, Todd McFarlane est donc revenu sur le développement du film King Spawn (qui n’est pour le moment qu’un titre provisoire). Il a notamment révélé que la première ébauche du scénario était terminée, et qu’avec le succès de Deadpool 3, il espérait que plusieurs studios s’intéressent à ce prochain film classé R :

« Nous avons notre première ébauche, ce qui nous permet maintenant d’aller chercher d’un réalisateur, et une fois que nous aurons un scénario et un réalisateur, alors boum, nous irons voir le studio et nous serons prêts à nous lancer. Deadpool vient de faire un score de plus de 200 millions de dollars [aux US], et avec Joker 2 qui sort en octobre, ils [les studios] vont se rendre compte qu’ils peuvent gagner de l’argent en faisant des films de comics classés R.

On espère qu’on pourra en fait être un peu au bon endroit au bon moment. Nous avons une production classé R qui n’est ni Marvel, ni DC. Et à l’heure actuelle, seuls Warner et Disney peuvent avoir ça […]. Ce scénario classée R tiré de comics pourrait être une grosse opportunité. »