Un documentaire va bientôt nous dévoiler tous les secrets de la mini-série Ça

Nous avons déjà beaucoup parlé de Ça dans ces colonnes et on comprend que cela puisse en énerver certains. Pourtant, notre traitement est à la hauteur de l'événement, parce qu'il y en a encore énormément à dire.

Alors, après, ce qui est pratique avec Internet, c'est que vous n'êtes pas obligés de lire ce qui ne vous plait pas. Bon, nous, ça nous arrange moyen (parce que ça nous fait moins d'internet-dollars) mais c'est la règle du jeu. Donc, si vous en avez marre de Ça, ce n'est pas la peine de râler, vous n'avez qu'à ne pas lire l'article, il y a plein de choses tout aussi intéressantes sur le site en ce moment. Ceci étant mis au clair, parlons donc de Ça, ou plutôt de Ça : Il est revenu, la mini-série qui nous a tous fait flipper il y a 25 ans mais qui nous ennuie gentiment aujourd'hui maintenant que nous sommes adultes.

Evidemment, le film d'Andres Muschietti a remis le projecteur sur l'oeuvre de Tommy Lee Wallace et beaucoup de gens se demandent quelle version est la plus fidèle au roman-fleuve de Stephen King. Si, comme souvent, chacun verra midi à sa porte, nous sommes pour la paix des ménages et acceptons que les deux oeuvres coexistent dans le même univers. Si le film de 2017 est un record historique, la mini-série de 1990 est une oeuvre culte pour toute une génération et on peut s'étonner qu'aucun gros documentaire ne soit revenu sur le phénomène.

Et cela tombe bien qu'on en parle puisque c'est exactement ce qui est en train de se préparer puisque nous apprenons via Bloody Disgusting que Pennywise : The story of IT est actuellement en cours de finitions. Le film réalisé par Chris Griffiths, reviendra évidemment sur la génèse du projet tout autant que son impact énorme sur la culture américaine en n'évitant évidemment pas un petit détour vers la coulrophobie.

Ce qui risque cependant d'en faire une pièce d'analyse particulièrement intéressante, c'est que le documentaire nous proposera plus de 700 photos inédites du tournage de la mini-série tout autant qu'un retour dans les décors utilisés à l'époque ainsi qu'une foule d'interventions de l'équipe de 1990. Et la grande victoire, c'est d'avoir obtenu un entretien exclusif avec Tim Curry, le Pennywise d'alors, grandement diminué depuis son AVC de 2012.

Mais quand pourrons-nous voir ce documentaire juste ultra attendu ? Le producteur Gary Smart répond :

"Après 3 semaines incroyables de tournage à Los Angeles et Vancouver, nous menons maintenant quelques interviews additionnelles avec les membres de l'équipe. Nous avons en parallèle commencé à retranscrire les entretiens pour que nous puissions établir la structure narrative. Nous disposerons d'un premier montage en décembre et nous espérons une version finale en janvier pour une possible sortie en avril 2018."

Pas le temps de niaiser les gars, dépêchez-vous, on veut voir ça.

Tim Curry, au centre.