Halloween : on sait qui pourrait jouer la fille de Laurie Strode !

Le prochain Halloween se met en place et entend montrer patte blanche. On sait désormais qui pourrait jouer le rôle de la fille de Laurie Strode.

On sait depuis quelques temps que le nouvel halloween, produit par Jason Blum, écrit par Danny McBride et réalisé par David Gordon Green accueillera un personnage essentiel de la saga : Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis. Et peu importe que la cible favorite de Michael Myers ait été tuée dans Halloween : Résurrection (2002), puisque le métrage ne devrait pas tenir compte de la majorité des suites.

Jamie Lee Curtis

Et ce nouveau segment devrait être une affaire de famille, puisque d’après nos confrères d’Entertainment Weekly, Laurie y sera accompagnée de sa fille et qu’une comédienne est déjà en négociations avancées pour obtenir el rôle. Il s’agit de Judy Greer.

Et c’est plutôt une bonne nouvelle, car si l’actrice ne compte pas parmi les plus gros poids lourds d’Hollywood, elle a composé une carrière de seconds rôles étonnante et extrêmement variée. Tout comme le duo créatif (McBride/Gordon Green) à la tête du projet, elle a toujours fait preuve d’un grand éclectisme, qui l’aura emmenée des Rois du Désert, en passant par The Descendants, Arrested Development, Adaptation ou le reboot de La Planète des Singes.

Judy Greer