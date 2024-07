« C’est n’importe quoi » : cette théorie sur Halloween est débile selon John Carpenter

Près de cinquante ans après la sortie du Halloween original, John Carpenter doit encore mettre les choses au clair sur son film.

Être une licence à succès, ça apporte de tout : des sous, des suites (beaucoup) et des fans, énormément de fans. Une communauté qui, une fois investie, aime retourner sa saga favorite dans tous les sens, afin d’y trouver des détails, du contenu… bref, passer le temps et chercher de quoi discuter autour d’une licence à laquelle elle tient.

Une des activités préférées des fans, c’est la spéculation, faire des théories sur ce qu’aurait pu être telle ou telle scène. Quand un film commence à dater, les légendes urbaines autour de lui grandissent plus rapidement, et il devient tout de suite plus difficile de démêler le vrai du faux, surtout avec Internet. Heureusement, pour un film comme Halloween, John Carpenter est toujours là pour remettre les pendules à l’heure.

Halloween, la fin dès le début

C’est à une rumeur lancée sur les réseaux que le mythique réalisateur de The Thing et Invasion Los Angeles a répondu. Pour rappel, dans le long-métrage de 1978, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tire à de multiples reprises sur Myers et le laisse pour mort, avant que l’on découvre dans le dernier plan du film qu’il ne l’est en réalité pas. Selon la rumeur, il existerait un montage alternatif au Halloween de 1978, et dans celui-ci, Michael Myers resterait bel et bien mort à la fin du film. C’est sur X/Twitter que Carpenter s’est exprimé sur cette théorie :

« Il n’y a pas de version différente d’HALLOWEEN où Michael meurt. C’est n’importe quoi !«

Heureusement que cette théorie est fausse. Le côté invincible de Michael Myers est clairement un des points qui a constitué toute la légende de l’antagoniste. C’est sa survie, avec celle du personnage de Laurie, qui fait tout le sel de la saga. C’est d’ailleurs seulement en 2022, avec Halloween Ends, que cette tradition du tueur intuable s’est terminée. Du moins, pour l’instant, on commence à connaitre la rengaine.

Douze films n’auraient probablement pas existé si le tueur était simplement resté mort à la fin du premier opus, et une belle figure d’Hollywood et du cinéma d’horreur en général ne serait surement pas devenue aussi importante.