X-Men Dark Phoenix : un film en deux parties ?

Un film en deux parties ? X-Men : Dark Phoenix se mettrait-il à la sauce Avengers ?

On ne sait que trop penser de X-Men : Dark Phoenix. Entre l’excellent X-Men : Le commencement, sa suite en demi-teinte X-Men : Days of Future Past et le décevant X-Men : Apocalypse, la franchise reboot est sur une pente descendante dont on espère que le X-Men : Dark Phoenix de Simon Kinberg saura sauver. Scénariste de tous les épisodes des X-Men depuis l’horrible X-Men, l'affrontement final de ce bon vieux bucheron de la pellicule Brett Ratner, le monsieur doit faire toutes ses preuves au poste de réalisateur. Surtout qu'entre les citations plus ou moins floues de ses acteurs, ses images du casting, on ne dispose pour le moment que de très peu d’informations sur le film.

J-Law et sa meute dans X-Men : Apocalypse

C’est donc Olivia Munn, interprète de la bad girl Psylocke, qui aujourd’hui se charge de commenter le film, tout en prenant soin de rester dans le vague :

« Je ne sais pas ce que je dois dire. Je me dois d’être nébuleuse. C’est ma réponse. Je suis horrible à ça. C’est genre un film en deux parties mais j’en dis déjà trop. Je ne sais pas pourquoi mais tout le monde reste secret sur le film. »

Un film en deux parties à la Avengers ? On n’en sait trop rien tant ses dires sont à prendre avec de fragiles pincettes. L’actrice poursuit :

« J’adore Simon Kinberg. C’est tellement un visionnaire. On était tellement proche. Je pense que Simon va tout déchirer. Tout le monde est proche et cela représente une vraie valeur ajoutée au film. »

Sophie 'Jean Grey' Turner et Ty "Cyclope' Sheridan

On le rappelle 20th Century Fox ne compte pas s’arrêter avec ses diverses licences de super-bonhommes en latex : entre le Dark Phoenix prévu pour le 31 octobre 2018, le X-Men : The New Mutants et Deadpool 2, le studio a de quoi voir venir.

Olivia Munn dans X-Men : Apocalypse