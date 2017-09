Le film sur Nightwing veut nous retourner le cerveau comme aucun autre avant lui

Avec l'imminence de la sortie de Justice League, en novembre, nous nous préparons à voir ce que le DCU a dans le ventre une bonne fois pour toute. Mais oublier ce qui va suivre serait une énorme erreur.

Les tout premiers retours concernant Justice League étant assez dithyrambiques, il ne faut cependant pas s'emballer pour autant puisqu'il ne s'agit que d'une poignée d'avis à chaud à l'issure d'une projection-test. Donc, on ne sait pas vraiment qui a dit que le film était "épique !" mais par contre on est sûrs d'une chose : on a envie de le croire. Et notre patience sera bientôt récompensée puisqu'il n'y a plus longtemps à attendre avant de pouvoir le découvrir.

Ceci dit, il ne faudrait pas non plus que cela éclipse l'avenir de la franchise pour autant, parce qu'il est sacrément chargé. Nous ferons l'impasse pour cette fois sur les suites de films déjà existant, sur le bordel concernant le Joker et ses 2 ou 3 films qui partent dans toutes les directions et même sur le Batgirl de Joss Whedon, puisque nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'aventure solo de Nightwing, alias Dick Grayson, le premier Robin.

De ce que l'on en sait, c'est à dire très peu, le film devrait être réalisé par Chris McKay, à qui l'on doit Lego Batman, le film, et devrait se concentrer en bonne partie sur le passé du personnage, et notamment la période où il faisait partie d'un cirque avec sa famille. Un rôle qui exigera donc de sacrées capacités physiques, ce qui expliquerait peut-être pourquoi aucun acteur n'a été officiellement retenu pour le moment. Une question qui semble d'ailleurs turlupiner quelques fans puisque l'un d'eux est allé directement la poser au réalisateur sur son compte Twitter. Et ce dernier a répondu sans détours,nous promettant quasiment la Lune :

"Personne n'a été casté pour le moment. Nous prenons notre temps. Nous allons lancer un vaste casting parce que nous avons l'obligation de trouver la personne parfaite. Nous devons avoir le meilleur scénario. Nous devons faire en sorte que ce film vous retourne le cerveau."

Une déclaration en forme de promesse et qui correspond à tout ce que l'on attend d'un film de super-héros, surtout lorsqu'il s'agit d'un acrobate agile en combi spandex moule-fion dans une ambiance joyeusement nocturne. Comme le film n'a pas encore de date de sortie, ni même de tournage, cela leur laisse les coudées franches pour ne pas agir dans la précipitation. Sachant qu'inévitablement la comparaison se fera avec Brenton Thwaites, le Nightwing de la future série Titans.

Brenton Thwaites dans Pirates des Caraïbes 5