Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 28 juin au 4 juillet 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 28 juin au 4 juillet 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Aquaman

Déjà disponible

Durée : 2h24

Ça parle de quoi ? Le super-héros amphibie Arthur Curry apprend ce qu’il en coûte d’être Aquaman quand il doit empêcher le roi de l’Atlantide de déclarer la guerre au monde de la surface.

Pourquoi il faut le regarder ? Sixième film du DCEU, Aquaman est le long-métrage tiré des comics DC ayant rapporté le plus d’argent au box-office (plus d’un milliard de dollars de recettes au niveau mondial pour un budget estimé entre 160 et 200 millions de dollars), devant The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Il est réalisé par James Wan (Saw, Insidious, Conjuring), qui quitte ainsi l’univers de l’horreur pour s’essayer à celui des super-héros.

Porté par un casting génial, avec en tête de liste Jason Momoa et Amber Heard, mais aussi Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren et John Rhys-Davies, le film a également été salué pour la qualité de ses effets spéciaux. Il s’agit de la toute première aventure solo du personnage d’Aquaman, qu’on avait déjà pu apercevoir dans Batman v Superman : L’Aube de la justice et dans Justice League.

Les Dessous de la famille

Déjà disponible

Durée : 1h51

Ça parle de quoi ? Qu’est-ce qui est pire que de travailler, pour l’assistante personnelle d’un acteur de cinéma capricieux qui ne la prend pas au sérieux ? Découvrir qu’il tombe amoureux de sa mère.

Pourquoi il faut le regarder ? Zac Efron, Nicole Kidman et Joey King, c’est un trio d’acteur qu’on ne voit pas tous les jours et qui attise forcément la curiosité. Comédie romantique dépeignant à la fois les relations d’une famille monoparental et brossant le portrait un peu caricatural (mais peut-être pas tant que ça) d’un acteur superstar, Les Dessous de la famille devrait reposer essentiellement sur l’alchimie entre les personnages de Zac Efron et de Nicole Kidman (il s’agit d’ailleurs de leur seconde collaboration après Paperboy en 2012).

On peut peut-être, dans une moindre mesure, comparer le film à Love Actually (notamment la partie concernant le personnage de Liam Neeson) qui traite également de la difficulté à ménager relations amoureuses et familiales, à tout âge et dans toute situation. Et avec un tel casting, difficile de ne pas être tenté.

Les deux films Percy Jackson

Disponible le 1er juillet

Durée : 2h02 et 1h46

Joli éclair (pas au chocolat)

Ça parle de quoi ? Un jeune homme découvre qu’il est le descendant d’un dieu grec et s’embarque, avec l’aide d’un satyre et de la fille d’Athéna dans des aventures où ils rencontrent des monstres, des divinités en colère et beaucoup de prophéties.

Pourquoi il faut le regarder ? Bien avant la série Percy Jackson et les Olympiens de Disney, la saga de livres de Rick Riordan a été adaptée dans deux films couvrant les deux premiers romans. Percy Jackson : Le voleur de foudre (d’ailleurs réalisé par Chris Colombus) et Percy Jackson : La mer des monstres, respectivement sortis en 2010 et 2013, nous donnaient ainsi déjà un aperçu du monde des divinités et des sangs-mêlés au cinéma.

Les deux films sont dotés de castings plutôt prestigieux, puisqu’on y retrouve en vrac Logan Lerman (qui se fera ensuite plus largement connaître avec Fury) dans le rôle-titre, ainsi qu’Alexandra Daddario, Uma Thurman en Méduse, Pierre Brosnan en Chiron, Nathan Fillion en Hermès et même Sean Bean en Zeus (il a de la chance d’être immortel, pour une fois).

Infinite Storm

Disponible le 1er juillet

Durée : 1h44

Ça parle de quoi ? Lors d’un trek en solo en montagne, une randonneuse endeuillée affronte une épouvantable tempête et rencontre un homme en détresse qu’elle décide de prendre sous son aile.

Pourquoi il faut le regarder ? Infinite Storm est un thriller catastrophe inspiré de l’article High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue (Hauts lieux : des empreintes de pas dans la neige mènent à un sauvetage touchant en Français). Daté de 2010, il raconte la véritable histoire de Pam Bales, une randonneuse expérimentée et déterminée à sauver un homme qui a pourtant décidé de se donner la mort au milieu des montagnes du New Hampshire.

Porté par Naomi Watts, le long-métrage de 2022 nous présente globalement la même chose, tout en donnant au récit un aspect encore plus épique et dramatique. Le voyage des protagonistes les emmène ainsi à travers le froid et la tempête, mais également face à leurs propres démons.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F.

Disponible le 3 juillet

Durée : 1h55

Ça parle de quoi ? Quarante ans après sa première enquête mémorable à Beverly Hills, le flic de Détroit Axel Foley revient faire ce qu’il fait de mieux : résoudre les crimes et semer le chaos.

Pourquoi il faut le regarder ? Le retour du flic le plus timbré de Détroit, prêt à retrouver Los Angeles à coups de poing, de flingue et de grosses cascades. Nouvel opus de la trilogie culte des années 80/90, Le Flic de Beverly Hills : Axel F. nous fait revoir ce bon vieux Eddie Murphy dans la peau d’Axel Foley. Plusieurs dizaines d’années après Le Flic de Beverly Hills 3, le film jouera sans doute sur un certain décalage, le personnage de Murphy ayant bien vieilli et évoluant désormais dans un monde qui a pas mal changé.

Le parallèle avec d’autres productions où le héros se heurte à l’écart générationnel et au temps qui passe (Indiana Jones 5) est donc assez évident, bien qu’ici, ce ressort sera sûrement avant tout utilisé pour faire rire. Mais difficile d’imaginer Axel Foley être suffisamment rouillé pour ne plus se bagarrer…

Mais aussi…

Qui est la taupe ?, Déferlante, Owning Manhattan, Sprint, L’Homme aux mille enfants, Nouvelle École Saison 3…