Le Flic de Beverly Hills 4 : critique All Cops Are Boring sur Netflix 

Sound of tha police

Il faut bien reconnaître un truc : rien ne vaut la réutilisation d’un tube musical pour nous ramener au bon vieux temps. Sans surprise, Le Flic de Beverly Hills 4 démarre comme le premier film sur The Heat Is On de Glenn Frey. Pour le reste, le thème cultissime d’Harold Faltermeyer est bien de retour, au même titre que ses sonorités eighties funky (surtout que pour une fois, Lorne Balfe a appris à appuyer sur plus de deux touches de ses synthés).

A partir de là, il y a deux solutions : embrasser ce vernis attrayant sans se poser plus de questions, ou s’obliger à voir les images qui l’accompagne. Il pourrait être intéressant de regarder ce quatrième opus sans le son, pour mieux se rendre compte de sa facture technique d’énième téléfilm Netflix. Certes, Le Flic de Beverly Hills était loin d’être un chef-d’œuvre de mise en scène, mais sa caméra était dédiée au tempo comique d’Eddie Murphy. Ici, Mark Molloy (dont c’est le premier long) convoque la triste moyenne des productions du N rouge, avec un look légèrement pubard mais pas trop, bien loin de la folie visuelle de Tony Scott sur le deuxième épisode.

*Crazy Frog intensifies*

Cette paresse est d’autant plus flagrante lors des scènes d’action et de poursuite, qui voudraient là aussi se référer à leurs modèles par des contrastes forts entre des échelles de cadre rapprochées et des plans larges. Sans doute que le film, sobrement sous-titré Axel F., voudrait faire la synthèse de ses origines, avec un accent mis sur les cascades et les explosions spectaculaires. Reste que son découpage ne sait pas où donner de la tête, en plus de souffrir d’une carence rythmique aussi embarrassante que celle de ses acteurs vieillissants.

Heureusement, même 30 ans après son dernier voyage à Beverly Hills, Eddie Murphy sait encore faire le show, au point où le long-métrage semble bien trop conscient du pouvoir de cette carte joker. La bonhomie et la sympathie de Foley sont plus que jamais tournées vers la communauté, alors qu’il combat (encore) des agents ripoux, qui en veulent cette fois à sa fille avocate.

Feu Foley

Axel F. pour feignant

Cette maigre évolution pouvait laisser espérer une formule différente, qui éviterait de bêtement se complaire dans la nostalgie des années 80. En réalité, Le Flic de Beverly Hills 4 trouve dans sa stagnation son plus gros rendez-vous manqué. A l’époque des premiers films, Axel Foley était une anomalie, un électron libre dont la couleur de peau l’ostracisait autant que l’environnement bling-bling dans lequel on le projetait, loin des rues de Detroit.

Ses méthodes expéditives ne dépendaient pas que de la nécessité du spectacle. Elles soulignaient sa persévérance et sa résistance face à ceux qui abusaient du système ou de leur pouvoir. Mais depuis, cette impunité de la police ne peut plus être brandie avec autant d’innocence, à l’heure où les crimes racistes des forces de l’ordre sont de plus en plus médiatisés. Au départ, Axel F. semble le prendre en compte au travers de son méchant et de ses répliques réactionnaires (“maintenant, il faut faire attention à tout ce qu’on dit ou fait”), sans jamais que ça ne semble concerner le héros.

Buddy bof movie

Pourtant, la vraie question était là : ça veut dire quoi aujourd’hui, d’être un flic afro-américain ? Forcément, cette épine dans le pied s’accorde mal avec les synthés et la logorrhée nostalgique d’Eddie Murphy. Le Flic de Beverly Hills 4 ne peut alors que baisser les bras, et assumer son incapacité à s’adapter au temps présent. On en veut pour preuve le nouveau code imposé par les productions Bruckheimer : confronter ses héros d’un autre temps à de nouveaux modèles de masculinité pour mieux les railler.

Là où Bad Boys 4 a fait découvrir à Will Smith les crises de panique et leur arrêt au travers d’une simple gifle (sic), Axel F. traite une nouvelle fois la santé mentale comme une blague et une faiblesse. En associant Murphy à un jeune policier conscient de ses limites et de ses émotions (Joseph Gordon-Levitt), il n’est jamais envisagé de remettre en cause les agissements obsessionnels, voire suicidaires du protagoniste, même quand ceux-ci lui ont coûté l’amour de sa fille.

Or, le discours de Foley quant à son comportement est le reflet évident d’une industrie coincée dans une boucle infernale : les héros du passé sont peut-être toxiques, mais ce n’est pas de leur faute, vous comprenez. Ils étaient écrits de la sorte dans les années 80, et ils ne vont pas changer avec l’âge. Une bonne excuse, pour justifier une écriture et des modèles de vie toujours plus archaïques.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F. est disponible sur Netflix depuis le 3 juillet 2024.