Le Flic de Beverly Hills 4 cartonne sur Netflix, mais est-ce suffisant pour une suite ?

Sur Netflix, Le Flic de Beverly Hills 4 est un joli succès, mais Eddie Murphy et la plateforme vont-ils rempiler pour une suite ?

Faire revenir une licence plus de 30 ans après son dernier épisode, connu pour être le plus mauvais de sa trilogie, c’est un pari risqué. Tout le monde ne peut pas passer du Dôme de Tonnerre à Fury Road, et en général, il y a plus de chance de se casser les dents dans l’exercice qu’autre chose.

Des décennies après Le Flic de Beverly Hills 3, Eddie Murphy s’est donc de nouveau glissé sous les traits d’Axel Foley pour Netflix, et si le film n’est pas vraiment à la hauteur des espérances, il a réalisé un très joli démarrage sur le N rouge. Mais un tel départ suffira-t-il pour justifier la commande d’un éventuel Flic de Beverly Hills 5 ? Éléments de réponses.

Allez chef, on rempile ?

Le flop de Beverly Hills ?

Avec plus de 41 millions de vues cumulées dans le monde lors de ses cinq premiers jours, Le Flic de Beverly Hills 4 se hisse à la deuxième place du top français, et à la première du top mondial. Une jolie performance qui fait du film de Mark Molloy le quatrième meilleur démarrage d’un film Netflix sorti un mercredi selon Netflix and Chiffres. Cela dit, ce petit carton n’aurait rien de transcendant, toujours selon l’analyse de Netflix and Chiffres :

« Se faire damer le pion par The Kissing Booth 3 (48,2 millions de visionnage) ou le film softcore porn polonais 365 days 2 (42,2) tout en faisant quasiment pareil que Sous la Seine (40,9) (trois films qui ont coûté au total 25% du budget de Axel F. à vue de nez), c’est pas ce que j’appelle un tour de force. »

« A peine devant Sous la Seine ?? »

Et en effet, Netflix a investi un budget de 150 millions de dollars dans cette suite menée par Eddie Murphy. À titre de comparaison, le film de requin Sous la Seine en avait coûté un peu moins de 20. Évidemment, il est toujours difficile de déterminer si ces chiffres sont satisfaisants pour la plateforme de streaming, surtout quand on sait que le film a été lancé pile avant la fête nationale du 4 juillet aux États-Unis, histoire de profiter du jour férié.

Cela dit, ils sont probablement un peu en dessous des espoirs du N rouge vu la popularité de la saga. Il faudra observe les prochaines données pour constater si le film a réussi à décoller bien plus qu’après ce long week-end étendu ou à, au contraire, stagner voire régresser. Si vous avez envie d’un cinquième opus ou que vous adorez Eddie Murphy, il est peut-être temps que vous regardiez Le Flic de Beverly Hills : Axel F. sur Netflix.