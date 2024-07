Le Flic de Beverly Hills 4 : les premiers avis sur le retour d’Eddie Murphy sur Netflix sont tombés

Le Flic de Beverly Hills : Axel F vient de débarquer sur Netflix et les premiers avis (très mitigés) sont déjà là.

Après deux premiers opus considérés comme cultes, qui ont rapporté plus de 600 millions de dollars de recettes au box-office mondial, le troisième volet de la sage du Flic de Beverly Hills avait été moins apprécié d’un point de vue artistique et avait reçu un accueil commercial bien moindre avec seulement 119 millions de recettes. Trente ans après le troisième épisode, Eddie Murphy reprend donc son rôle de flic, avec Mark Molloy à la réalisation.

Cette fois, le succès au box-office n’aura pas lieu puisque ce quatrième volet, Le Flic de Beverly Hills : Axel F, sort directement sur Netflix. Et alors qu’Ecran Large n’a pas encore eu l’occasion de le découvrir, les premiers avis sur le film sont évidemment tombés. Revue de presse.

« Le Flic de Beverly Hills : Axel F est un autre tour de magie qui montre qu’il faut une bonne alchimie pour faire prospérer quelque chose, même s’il faut des années d’expérience pour déterminer la bonne combinaison. » Marcus Shorter – Consequence

« Murphy est l’élément clé ici. Ce serait une agréable surprise pour un cinéphile voyageant dans le temps depuis 1984 de trouver Murphy si semblable à son ancien lui et en possession de ses anciens dons. Son timing comique reste impeccable, et rire avec lui ici est à la fois frais et familier, une combinaison idéale. » Mick LaSalle – San Francisco Chronicles

« Murphy nous rappelle, bien qu’à un moindre degré, ce qui a fait rire tant de personnes pendant son heure de gloire.« Donald Clarcke – The Irish Times

« Si vous cherchez simplement à voir Murphy se glisser à nouveau dans un rôle familier et s’amuser un peu, Le Flic de Beverly Hills : Axel F pourrait faire l’affaire. Même si ce film est terne, c’est toujours amusant de voir Eddie Murphy faire son truc, et il y a des moments où il semble vraiment s’amuser, ce qui peut être contagieux. C’est peut-être suffisant pour vous satisfaire.« Chris Evangelista – Slashfilm

« Bien que Le Flic de Beverly Hills : Axel F ne soit pas terrible, et qu’il contienne quelques moments drôles et une scène de poursuite décente, il n’y a pas une molécule d’originalité à l’affiche. On ne peut s’empêcher de dire qu’il s’agit d’une occasion manquée. » Jordan Hoffman – Entertainment Weekly

« Même si M. Molloy fait appel au Michael Mann qui sommeille en lui et transforme Wilshire Boulevard en une scène de Heat, il y a des moments très humains disséminés dans Le Flic de Beverly Hills : Axel F, en grande partie grâce à M. Murphy, qui a toujours été un provocateur capable de tendresse. » John Anderson – Wall Street Journal

« Bien que ce film ne soit pas aussi mauvais que Le Flic de Beverly Hills 3 il n’a pas non plus le charme ou l’énergie des deux premiers films. C’est une comédie d’action molle et désespérée avec peu de moments mémorables.« Robert Daniels – The New York Times

« Avec Axel F., un défilé de clichés faciles (pas seulement des clichés de films policiers rétro, mais aussi des clichés d’Eddie Murphy) mis en scène par le réalisateur Mark Molloy dans un style futile et négligé, la série boucle la boucle : le produit/camelote des années 80 rencontre le produit/camelote de Netflix. Bienvenue dans la nostalgie sans âme ! » Owen Gleiberman – Variety

« Le flic franc-tireur de Murphy – et son thème musical – sont de retour pour lutter contre la corruption, mais quatre décennies plus tard, il n’y a guère d’énergie pour animer cette réunion banale. » Peter Bradshaw – The Guardian

Un résultat plus que tiède donc d’après les critiques anglophones avec une moyenne de 56/100 sur Metacritic, soit bien mieux que le 16/100 du troisième volet et juste au-dessus du deuxième (48/100), mais derrière le premier (66/100).

Ni le pitch, avec un Axel Foley à la rescousse de sa fille (Taylour Paige), ni la présence d’un sidekick grand luxe (Joseph Gordon-Levitt), ni les rappels d’anciens visages (Judge Reinhold et John Ashton) ne semblent avoir convaincu. Reste un parfum de nostalgie et une comédie très rétro où Eddie Murphy fait du Eddie Murphy, et porterait le film sur ses seules épaules. Pas de panique pour autant si vous êtes fans du flic, puisqu’il est possible de vous faire votre propre avis sur Le Flic de Beverly Hills : Axel F sur Netflix dès ce 3 juillet 2024.