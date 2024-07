The Penguin : la série lancera l’intrigue de The Batman 2 (un peu) en se la jouant Scarface

La série The Penguin de Lauren LeFranc avec Colin Farrell sera presque directement liée à The Batman 2.

Après le joli succès de The Batman de Matt Reeves, les fans du chevalier noir n’ont qu’une envie : revoir le Battinson. Malheureusement, ils vont devoir attendre un peu pour cela, la date de sortie de The Batman 2 ayant été repoussée. Mais que les aficionados de l’univers DC ne déchantent pas, ils pourront bientôt retrouver un des autres meilleurs points du long-métrage de 2023, ce Gotham poisseux et sa pègre, dans The Penguin.

En effet, vu les déclarations de la showrunneuse Lauren LeFranc, The Penguin ne devrait pas nous laisser en reste de ce côté là, en nous plongeant en plein milieu du monde criminel de la ville. Mieux, la série devrait même nous donner des indices sur la suite des aventures de l’homme chauve-souris.

« Say hello to my little friend«

The Penguin : La Naissance d’un Empire

C’est lors d’un entretien avec Entertainment Weekly que la showrunneuse en a plus dit sur sa série centrée sur les frasques d’Oswald « Oz » Cobblepot, et sur le lien entre la production Max et le deuxième film de Matt Reeves.

« C’est une histoire à la Scarface. C’est l’histoire de la montée en puissance d’Oz avant qu’il n’atteigne vraiment le sommet. On est dans le monde d’Oz. On vit dans les bas-fonds de la ville. Oz est un agitateur et un perturbateur. On ne peut pas toujours lui faire confiance. Il est très intelligent et très méthodique, mais il est aussi extrêmement impulsif. On ne peut pas prédire ce qu’il va faire. […] On est le pont entre les deux films. On entre presque directement dans le deuxième film que Matt [Reeves] a prévu. »

« Moi, impulsif ? IMPULSIF ???«

Pour rappel, dans le premier film de Reeves, Cobblepot n’est qu’un lieutenant du gangster Carmine Falcone, vrai ponte de la vie criminelle de Gotham. Sauf qu’à la fin du long-métrage, cette place de leader est laissée vacante, et c’est donc là qu’Oswald entrerait en jeu. La série se déroulant seulement une semaine après les évènements de The Batman, on peut se demander sur combien de temps elle prend place, étant donné que celle-ci se finira apparemment juste avant le début de The Batman 2.

On peut aussi se demander si cette comparaison avec Scarface ira jusqu’au bout : assistera-t-on uniquement à l’ascension de Cobblepot pour voir sa chute dans le film de Reeves, ou verra-t-on la structure entière du « Rise and Fall » dans la série The Penguin ? Réponse en septembre 2024 sur Max.