Flop des Pires Films 2024 (pour l’instant)

Le flop des pires films de 2024 selon Écran Large à la mi-année, avec du Netflix, du Spider-verse, des espions et beaucoup d’horreur.

Après un classement des meilleurs films de 2024 (pour l’instant), place aux films qui ont le plus déçu, énervé, exaspéré… la rédaction depuis le début d’année. Un rendez-vous obligatoire (tant vous aimez ça, on ne va pas se le cacher), les flops sont aussi l’occasion de revenir à la fois sur les films les plus mauvais, et ceux qui n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Après consultation des membres de la rédaction, Ecran Large a constitué son flop 10 des pires films de 2024 (les films sortis entre janvier et fin juin 2024 pour le moment) sans faire de distinction entre les sorties cinéma, les films sortis directement sur les plateformes de streaming ou ceux balancés en catimini en VOD-DTV… Car désormais, les navets se subissent sur tous les types d’écrans.

Avertissement bis : classement par ordre alphabétique, sinon l’équipe serait encore en train de se battre.

Night Swim aux portes du flop (comme tant d’autres)

Argylle

Sortie : 31 janvier 2024

Durée : 2h20

Après le laborieux The King’s Man : Première Mission en 2021, Matthew Vaughn a fait son retour avec l’hyperactif Argylle. Son but était de continuer à dynamiter et moquer l’espionnage chic et ronflant à la James Bond, le tout dans une sorte de best-of vaughnien qui convoque du Kick-Ass par endroits et du Kingsman à d’autres.

Là-dessus, il faut bien reconnaître que le film ne manque pas d’ambitions, en particulier narratives, mais il ne parvient jamais à aller au bout de ses promesses et semble donc continuellement s’éloigner de la ligne d’arrivée au lieu de s’en approcher. Le concept de mise en abîme était rigolo sur le papier, mais vire à la mauvaise blague dans les faits son enchainement de twists, faux-twists et contre-twists, le tout servi avec un ton faussement séditieux (classement PG-13 oblige).

L’avancée est laborieuse, mais les effets spéciaux aussi. On comprend certains élans cartoonesques, qui embrassent volontairement une forme d’artificialité au service du faux-semblant de l’intrigue, mais moins le chat en CGI crasseux et les arrière-plans indignes d’un blockbuster qui a sûrement coûté très (trop) cher. Même l’énergie inépuisable et généralement communicative de Bryce Dallas Howard ne parvient pas à mobiliser la nôtre. En fait, Argylle est comme un immense feu d’artifice qu’on regarderait de beaucoup trop près.

Atlas

Sortie : 24 mai 2024

Durée : 1h58

Réprimez vos baillements

Les intelligences artificielles ont fait sécession et constituent désormais une menace terroriste. Ca vous dit quelque chose ? Normal, c’est un pitch de science-fiction tel qu’on en lit 15 fois par semaine quand on fréquente les Cash Converters. Et le production design est sur la même ligne, plus générique que le plus générique des DTV, avec un poil plus de budget quand même. Car oui, Atlas est censé être une grosse production signée par le responsable de San Andreas, avec en lieu et place de The Rock une Jennifer Lopez qui parle toute seule dans une boite de conserve.

Mais heureusement, il lui reste un argument, de taille : un gros mécha surpuissant, chargé d’aller griller les puces du grand méchant robot. Ne vous emballez pas pas trop : passé 20 minutes de film, ledit mécha est enterré six pieds sous terre et se reconvertit en comic-relief pas drôle. C’est le début d’un très long buddy movie, qui fait tout pour éviter de nous en mettre plein la vue, trop obnubilé par son discours sur les intelligences artificielles. Tenez vous bien : en fait, les IA, elles dépendent ce qu’on en fait. C’est ce qu’on appelle élever le débat. Siri, désabonne-moi de Netflix.

Drive Away-Dolls

Sortie : 3 avril 2024

Durée : 1h24

Coffre ce film ? Rien

Les frères Coen tracent leurs routes séparément, et prennent des directions opposées. Joel avait réalisé The Tragedy of Macbeth, un film très grave et très sérieux, en noir et blanc, léché à l’extrême, et avec des acteurs établis (Denzel Washington, Frances McDormand). Ethan Coen a fait le contraire avec Drive-Away Dolls, petite farce inoffensive sous forme de road movie comique, qui raconte le périple de deux copines lesbiennes (Margaret Qualley et Geraldine Viswanatha) en quête de sexe et de problèmes.

Ça peut sembler amuser de prime abord, mais ça n’est pas le cas. Drive-Away Dolls est une petite chose incroyablement simple et oubliable, qui devient rapidement crispante malgré sa durée très courte (1h24). C’est même pire que ça puisque la mauvaise blague est étirée à l’extrême, avec un manque navrant d’idées, une posture pseudo-cool ridicule, et un humour des plus ringards (le running gag des godemichets, qui ressemble à un sketch sur C8). Un mauvais sous-Coen réalisé par l’un des frères Coen, en voilà une curieuse expérience.

Imaginary

Sortie : 6 mars 2024

Durée : 1h45

Du jamais vu

Sacrée performance de Blumhouse en ce début 2024, qui est parvenu à nous infliger deux des pires films de l’année à quelques semaines d’intervalle. Night Swim et Imaginary représentent tout le cynisme d’un studio dont le business model repose désormais sur la production de navets à un rythme industriel. Des navets quasi similaires, formatant le public à accepter une formule prête à tourner. Forcément, on la connait par cœur, et la redondance a laissé place à l’écœurement.

Mais s’il fallait vraiment élire un gagnant, ça serait ce If… pseudo-horrifique, qui retente le coup de la peluche démoniaque après le carton indécent de Five Nights at Freddy’s. La petite famille à l’honneur est un réservoir d’archétypes insupportables, la photo insipide, les scènes d’épouvante aussi rares qu’inintéressantes, le climax d’une laideur post-Insidious assez scandaleuse. A ce stade, c’est tellement impersonnel qu’on est à court de vannes pourries. C’est dire.

Le Salaire de la peur

Sortie : 29 mars 2024 (sur Netflix)

Durée : 1h44

Le Salaire de la peur de Clouzot est un chef d’œuvre et le remake de William Friedkin, Sorcerer, lui a tenu la dragée haute (voire la surpasser selon certains). Forcément, on était donc inquiet de voir une nouvelle version lancée par Netflix. Cela dit, le N rouge nous avait plutôt enchanté avec ces films d’action à la française AKA ou les deux Balle Perdue. Et comme les trois films en question étaient portés par Alban Lenoir, on avait envie de croire un peu dans Le Salaire de la peur version Netflix dans lequel l’acteur tient un rôle de gros bourrin (encore).

Pas de chance, on avait zappé que ses points de bonus « bon acting » ne suffiraient pas à contrer les points de défaillance « bof acting » de Franck Gastambide d’un côté et ceux « very bad real » de Julien Leclercq de l’autre. Sans trop de surprise, Le salaire de la peur nouvelle génération n’a rien du grand thriller tendu d’autrefois, les passages complexes des camions remplis de nitro ne créant jamais aucune véritable angoisse sur le destin des personnages.

Au contraire, avec sa bourinnerie habituelle, le réalisateur français choisit de privilégier des bonnes grosses fusillades au cœur d’une mise en scène franchement banale. Quand le tout est emballé avec des dialogues mollassons, une romance futile, des trahisons ringardes et des ralentis sans queue ni tête, difficile de sauver quelque chose de ce Salaire de la peur, bel et bien effrayant mais jamais pour les bonnes raisons.

Les cartes du mal

Sortie : 1er mai 2024

Durée : 1h32

Ce 3 de trèfle dit que tu vas mourir en tombant du rez-de-chaussée

Une bande de jeunes loue un chalet à la campagne (et chacun sait que les ampoules n’existent pas à la campagne, puisqu’absolument jamais personne n’allume une foutue lampe de tout le film) pour s’évader le temps d’un week-end. Mais au lieu d’aller toucher de l’herbe et regarder les vaches, les chenapans décident de se faire lire l’avenir après avoir trouvé un tarot divinatoire flippant. Ça tombe bien, puisque l’une d’entre eux est experte en divination (même si aucun de ses amis n’était au courant).

Elle entreprend donc de lire l’horoscope de tout le monde. Pas de chance : ses prédictions se révèleront être l’annonce de la manière dont chacun trouvera la mort prochainement, car les cartes se révèlent maudites… Si ça a l’air nul, c’est parce que ça l’est. Gravement. En évitant soigneusement d’interroger la thématique de la fatalité (qui est pourtant rabâchée à tous les coins de phrases), et en n’osant pas aborder les dérives de l’astrologie comme ressort horrifique, Les Cartes du Mal n’est qu’un vomi permanent de résidus de clichés digérés et redigérés par tout ce que le cinéma d’horreur a fait de plus insignifiant.

Madame Web

Sortie : 14 février 2024

Durée : 1h57

Il y a eu l’épisode Venom, puis l’épisode Venom 2 et enfin l’épisode Morbius. En trois films, le Sony Spider-Verse a réussi à atteindre les profondeurs de nullité comme rarement. Toutefois, vu la chute de qualité constante de l’univers, on avait presque espoir que Madame Web ne puisse pas s’enfoncer plus bas. Que nous étions naïfs… Dès la promotion du film, l’attitude de Dakota Johnson en disait long sur le désastre à venir et on a très vite compris son désarroi après (ou pendant) le visionnage.

Madame Web a largement teasé un film avec plusieurs super-héroïnes et quelques scènes d’action, mais ce n’était évidemment que du vent. Entre un méchant catastrophique, une héroïne en complet décalage avec ses camarades de jeu (Cassie Web ne semble pas dans le même film que les trois ados), un montage ridicule où une virée en taxi nous transporte en Amazonie en une seule coupe… rien ne va dans Madame Web. Et malgré sa nullité permanente, le film ne parvient même pas à être amusant, c’est dire la torture.

Concrètement, Madame Web était peut-être un navet avant même d’être un navet, et malheureusement pour nous, les pouvoirs d’anticipation de Cassie n’ont rien pu y faire. Le film a fait un four monumental au box-office avec 100 millions de dollars récoltés dans le monde pour 80 millions de budget. Et maintenant, on a hâte de voir si Venom 3 réussira à enfoncer un peu plus le Sony Spider-Verse.

Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse

Sortie : 19 avril 2024

Durée : 2h02 (et ce n’est que la version courte !)

Et encore, on n’a pas parlé de la mort du roi façon Jules César…

A quel moment l’hybris d’un cinéaste peut-elle le détruire ? Depuis la ressortie miraculée de Justice League, c’est la question qu’on serait tenté de poser à Zack Snyder, surtout à la vue du gloubi-boulga que représente Rebel Moon. Avec une première partie déjà hautement indigeste, le sous-Star Wars du réalisateur de 300 a essayé péniblement de construire son univers fait de sépia, d’effets visuels moches et de ralentis, mais sans jamais s’attarder sur la moindre scène ou le moindre personnage.

A lire aussi Notre critique de Rebel Moon 2 : le désastre final de Zack Snyder sur Netflix

Autant dire que sa seconde moitié, censée (enfin) lâcher les chevaux, baisse les bras en quelques secondes. Entre sa séquence ubuesque de repas où chacun partage à la chaîne son trauma et le build-up narcoleptique vers la bataille finale, Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse n’est qu’un agrégat aléatoire de scènes mal écrites, mal assemblées et surtout mal montées. On ne ressent rien, surtout pas l’ampleur supposée de ce monde de SF algorithmique, qui pille tous ses classiques.

SOS Fantômes : La Menace de glace

Sortie : 10 avril 2024

Durée : 1h56

En 2021, le mignon S.O.S. Fantômes : L’héritage avait presque fait croire à un retour pas trop honteux de la saga culte Ghostbusters. En tout cas durant sa première partie, puisque la conclusion revenait sur les rails de l’embarrassant legacyquel (faire revenir l’ancienne génération et afficher le lien avec la nouvelle, remettre en scène un méchant passé, et rendre un curieux hommage avec un fantôme CGI). En 2024, S.O.S. Fantômes : La Menace de glace confirme bel et bien que la franchise n’a plus rien à raconter.

Parce que ce serait vraiment trop audacieux d’inventer quoi que ce soit, tout le monde revient dans cette foutue caserne, à New York. Après avoir sauvé la situation à la fin de L’héritage, l’ancienne équipe a désormais le privilège de ne servir à rien durant tout un film, condamnant au passage les personnages principaux à être encore moins intéressants. Ajoutez à ça une menace de glace nullissime, jamais vraiment assumée et portée par un machin en CGI qui semble tout droit sorti d’un Aquaman 2, et vous avez là un bien beau désastre. Inutile de préciser que c’est épouvantablement long et pas drôle, en plus d’être générique au possible.

Sous la Seine

Sortie : 5 juin 2024

Durée : 1h44

Xavier Gens, un gros requin, Bérénice Béjo qui joue une Cassandre en eaux troubles, des gens politiques stupides, des gamins pas très futes-futes et un flic beau-gosse qui fait des doigts d’honneur au code pénal… sur un malentendu, Sous la Seine aurait pu être assez farouche et cynique pour qu’on ferme les yeux sur les nombreux poncifs du genre et les effets visuels finis à la truelle.

Malheureusement, Sous la Seine passe son temps à se tirer dans les pieds, que ce soit avec son héroïne pénible, ses dialogues ridicules, sa romance tiède ou sa satire sociale contradictoire (cette scène lunaire avec les SDF vs la parodie de Valérie Pécresse…) Quant au message écolo, il finit justement comme le groupe d’activistes : en charpie, quelque part dans les catacombes. Reste les 10 dernières minutes, qui lâchent la bribe et plongent tête la première dans le spectacle débile, comme pour tenter de réveiller une histoire dans le coma. Mais c’est plus frustrant que réjouissant.